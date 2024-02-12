Türk Kursiyerlerden Gazze\'ye Yardım

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Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün, Gazze'de İsrail'in saldırıları altında yaşam mücadelesi verenlere insani yardım ulaştırılması amacıyla hazırladığı proje kapsamında, Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde eşofman ve mont üretiliyor.

Tekirdağ'da usta öğretici ve kursiyerlerin ürettiği eşofman ve montlar Gazze'ye ulaştırılmak üzere Mersin Limanı'na gönderildi.

Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdem Zeray, AA muhabirine, üretilen 5 bin eşofman ve montu Gazze'de yaşayanlara ulaştırılması için yetkililere teslim ettiklerini söyledi.

İsrail'in Filistin'de başlattığı katliamın kabul edilemez olduğunu belirten Zeray, dünyanın insanlık dramı ile karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Süleymanpaşa Belediyesinden aldıkları kumaşların kursiyerler tarafından eşofman ve mont olarak üretildiğini aktaran Zeray, "İsrail'in saldırılarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz toplantı gerçekleştirdi. 'Dikiş makinelerimiz Gazze için çalışıyor' projesi kapsamında, eşofman ve mont üretimine başladık. Ürünlerimizin ilk partisi Mersin Limanı'na gönderildi." diye konuştu.

Zeray ayrıca kursiyerlerin, üretime ve Filistin'de yaşayanlara destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Kurs öğreticisi Gökçe Arca Ünlüer de Gazze'de yaşayan insanlara destek oldukları için mutlu olduklarını dile getirdi.