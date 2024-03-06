Türk Lezzetleri, Japonya'da Foodex Japan Fuarında Tanıtılıyor - Son Dakika
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Türk Lezzetleri, Japonya'da Foodex Japan Fuarında Tanıtılıyor

Tokyo'da düzenlenen Foodex Japan fuarında, Türk lezzetleri özel tadım etkinlikleriyle tanıtılıyor. Türkiye pavilyonunda 51 firma, Japon müşterilere ürünlerini sunuyor. Türk mutfağının Japon damak tadına uygun olarak yeni lezzetler yaratılıyor. Türk somonu ve orkinosu ile yapılan suşi ve saşimi gibi lezzetler büyük ilgi görüyor. Fuar, 8 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

06.03.2024 07:33
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Türk lezzetleri, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen "Foodex Japan" fuarında özel tadım etkinlikleriyle tanıtılıyor.

Asya'nın en büyük gıda fuarlarından "Foodex Japan", Tokyo kıyısındaki Big Sight yerleşkesinde kapılarını açtı.

Yaklaşık 1000 metrekare alana inşa edilen özel Türkiye pavilyonunda, bu yıl toplam 51 firma, Japon müşterileri bekliyor.

Türkiye'ye ait pavilyonda özel tadım etkinliklerinden, gıda seminerleri ve tanıtımlarına kadar çeşitli faaliyetler düzenleniyor.

Etkinliklerde Türk mutfağının, Japon ağız tadına uyarlanarak yeni lezzetlere dönüştürülmüş ürünlerine de erişilebiliyor.

Su ürünlerinden hububat ve zeytin mamullerine kadar birçok sektörden Türk firma, Japon gıda pazarında rol almayı hedefliyor.

Fuara, Türkiye'nin milli katılım organizasyonu, Ege İhracatçıları Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştiriliyor.

Türk somonu ve orkinosu ile "Suşi" ve "Saşimi"

Türkiye'nin fuara katılımını organize eden EİB heyetinden Şube Müdürü Özlem Gökkan Vural, AA'ya açıklamasında, katılımın bu yıl en yüksek olduğunu söyledi.

Özel tadım alanında firmaların ürünlerini tattırabilmenin önemine değinen Vural, "Çünkü tadım olmadan insanlara dokunmak çok zor, özellikle Japonya gibi bir ülkede" dedi.

Vural, "Tattırdığınızda daha fazla ilgi çekiyor, ürününüzü daha iyi anlatabiliyorsunuz, Türk mutfağını Japon damak tadına uyarlıyoruz, onların seveceği hale getiriyoruz" dedi.

Japon mutfağının ünlü "Suşi" ve "Saşimi" gibi lezzetlerini Türk somonu ve orkinosu ile yapıldığını kaydeden Vural, bu etkinliklerin, alanda kuyruklar oluşturduğunu söyledi.

Vural, fuar kapsamında zeytin mamulleri ve zeytin yağı dahil Ege ve Akdeniz kökenli lezzetlerin çeşitli etkinliklerle detaylı olarak tanıtıldığını kaydetti.

60 farklı ülkeden 2 bin 500'ü aşkın firmanın katılım sağladığı bildirilen "Foodex Japan", 8 Mart'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türk Lezzetleri, Japonya'da Foodex Japan Fuarında Tanıtılıyor - Son Dakika

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