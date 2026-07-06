Türk Limanları İlk Yarıda Büyüdü - Son Dakika
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Türk Limanları İlk Yarıda Büyüdü

Türk Limanları İlk Yarıda Büyüdü
06.07.2026 16:33
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Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türkiye limanlarının yılın ilk yarısında yük elleçlemesinin arttığını açıkladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan jeopolitik gerilim ve küresel deniz ticaretindeki belirsizliklere rağmen Türkiye limanlarının yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdüğünü belirterek, "Ocak-haziran döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 279,1 milyon tona, konteyner elleçleme miktarı ise yüzde 1,3 artışla 7 milyon TEU'nun üzerine çıktı" dedi.

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2026 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin istatistikleri değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, küresel deniz ticaretini etkileyen Hürmüz Boğazı'ndaki jeopolitik gerilim ve küresel lojistikte yaşanan belirsizliklere rağmen Türk limanlarının yılın ilk yarısında büyümesini sürdürdüğünü bildirdi. Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre ocak-haziran döneminde limanlarda elleçlenen yük miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 artarak 279 milyon 112 bin 301 tona, konteyner elleçleme miktarının ise yüzde 1,3 artışla 7 milyon 24 bin 951 TEU'ya ulaştığını açıkladı.

'HAZİRANDA 46 MİLYON 915 BİN 913 TON YÜK ELLEÇLENDİ'

Türkiye'nin deniz ticaretinden daha fazla pay alması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, "Limanlarımızda haziran ayında 46 milyon 915 bin 913 ton yük elleçlendi. Yurt dışı yük taşımaları ise 2025 yılının aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 33 milyon 828 bin 104 ton olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu, ayrıca, haziran ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının 1 milyon 195 bin 392 TEU'ya ulaştığını belirtti.

'KOCAELİ İLK SIRADA'

Haziran ayında bölge liman başkanlıkları bazında en fazla yük elleçlemesinin 7 milyon 606 bin 240 tonla Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarındaki liman tesislerinde gerçekleştiğini belirten Bakan Uraloğlu, Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı'nı 7 milyon 573 bin 818 tonla Aliağa ve 5 milyon 442 bin 739 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlığı'nın takip ettiğini kaydetti.

Bakan Uraloğlu, ayrıca, haziran ayında limanlarda deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 6 milyon 399 bin 10 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 6 milyon 688 bin 799 ton olarak gerçekleştiğini ifade etti.

'EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN YÜK CİNSİ FELDİSPAT OLDU'

Bakan Uraloğlu, haziran ayında taşınan yük cinsleri bazında 301 bin 364 tonluk artış ile önceki aya göre en fazla artış gösteren yük cinsinin feldispat olduğunu ifade ederek, limanlarda 649 bin 501 ton feldispat elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Haziran ayında portland çimento, 1 milyon 9 bin 867 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Söz konusu yük cinsini klinker ile feldispat yük cinsleri takip etti. Ham petrol, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 2 milyon 586 bin 62 ton ile taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla taş kömürü (briketlenmemiş) ve hurda demir yük cinsleri takip etti."

'EN FAZLA YÜK İTALYA'YA TAŞINDI'

Haziran ayında limanlardan deniz yoluyla en fazla yükün İtalya'ya taşındığını belirten Bakan Uraloğlu, bu ülkeyi ABD ve Mısır'ın takip ettiğini ifade etti. Uraloğlu, ayrıca deniz yolu ile limanlara gelen en fazla yükün Rusya'dan yapılan taşımalar olduğunu da bildirdi.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

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