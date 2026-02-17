Türk Medeni Kanunu 100 Yaşında... Osmangazi Belediye Başkanı Aydın: "Atatürk'ün Mirasını Korumak En Büyük Önceliğimiz"

(BURSA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk Heykeli'ne çelenk bıraktı. Aydın, "Atatürk'ün mirasını, ona yakışır bir biçimde; kadınlara, gençlere ve geleceğimize sahip çıkarak korumak en büyük önceliğimiz" dedi.

Başkan Aydın, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde gerçekleştirilen inkılapların önemli bir parçası olan Türk Medeni Kanunu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabulünün 100'üncü yıl dönümünde, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ile birlikte Atatürk Heykeli'ne çelenk bıraktı.

Törene Aydın'ın yanı sıra başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Osmangazi Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Aydın, Türk Medeni Kanunu'nun önemini vurguladı. Aydın, Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuna işaret ederek şunları söyledi:

"Batılı devletlerin 150 yılda yapamadığı devrimleri 15 yılda gerçekleştirmiş"

"Kurtuluş Savaşı'ndan yalnızca 4 yıl önce bağımsızlığına kavuşmuş, okuma-yazma oranı özellikle kadınlarda binde 3, binde 5 seviyelerinde olan bir ülkeden söz ediyoruz. Böylesi zorlu koşullara rağmen öyle bir vizyon ortaya kondu ki, önce ülke işgalden kurtarıldı, ardından yalnızca 15 yıl gibi kısa bir sürede Batılı devletlerin 150 yılda gerçekleştiremediği devrimler hayata geçirildi. Bu devrimlerin en önemlilerinden biri de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasıdır. Türk kadını, Avrupa'nın birçok ülkesinden çok daha önce bu hakkı elde etti. Atatürk'ün vizyonuyla 15 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye Cumhuriyeti devleti, her alanda dünyada öncülük etmiştir. Bugün de Atatürk'ün mirasını, ona yakışır bir biçimde; kadınlara, gençlere ve geleceğimize sahip çıkarak korumak en büyük önceliğimizdir. Ancak ne yazık ki her gün basında bir kadın cinayetiyle, şiddet ve vahşet haberiyle karşı karşıya kalıyoruz. Dileğimiz; bu karanlık tabloların sona erdiği, çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın hak ettikleri şekilde güven içinde yaşadığı aydınlık, çağdaş, muasır medeniyetler seviyesine ulaşmış Türkiye Cumhuriyeti'ni hep birlikte yeniden yaşamak ve yaşatmaktır."

"Bu kanun ile birlikte kadın-erkek eşit hale geldi"

Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı da Türk Medeni Kanunu ile birlikte kadınlarda reform döneminin başladığını belirterek, "Bu kanun ile birlikte kadın-erkek eşit hale geldi. Tek eşlilik, resmi nikah zorunluluğu, kadınların istediği mesleği seçebilmesi, mahkemelerde şahit olabilme, miras hakkı gibi birçok hakta eşitlik sağlanmış oldu. Bize bu hakları tanıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.