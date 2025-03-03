Türk Müziği'nin Unutulmaz İsmi Edip Akbayram Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Türk Müziği'nin Unutulmaz İsmi Edip Akbayram Hayatını Kaybetti

Sanatçı Edip Akbayram, evinde düştükten sonra hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakımda çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. 52 gün süren tedavi sürecinin ardından vefat eden Akbayram için cenaze töreni 4 Mart'ta düzenlenecek.

03.03.2025 10:34  Güncelleme: 13:01
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EVİNDE düştükten sonra iç kanama geçirerek hastaneye kaldırılan sanatçı Edip Akbayram(74), yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği hastanede çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Geçirdiği zatürre hastanlığı nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören sanatçı Edip Akbayram, taburcu edildikten sonra evinde düşmesi sonucu 9 Ocak'ta yeniden hastaneye kaldırıldı. İç kanama geçirdiği belirlenen sanatçı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alınarak tedavisine başlandı. 52 gündür yoğun bakımda tedavisi süren Edip Akbayram, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün saat 19.30'da çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

AİLESİ HASTANEYE GELDİ

Acı haberi alan sanatçının eşi Ayten Akbayram ve kızı Türkü Akbayram hastaneye geldi.

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Sanatçı Edip Akbayram'ın hayatını kaybettiği Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Yoğun bakım ünitemizde 52 gündür tedavisi devam etmekte olan, eserleri ve sesiyle milletimizin gönlünde taht kuran, Türk müziğimizin unutulmaz isimlerinden Ahmet Edip Akbayram'ı, 2 Mart 2025 tarihi akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kaybettik. Haydarpaşa Numune Hastanesi olarak çok üzgünüz. Tüm sevenlerine ve ailesine sabırlar dileriz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

Sanatçı Edip Akbayram için 4 Mart Salı günü saat 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda tören düzenlenecek. Törenin ardından Teşvikiye Camii'ndeki öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından sanatçının cenazesi Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

AİLESİ HASTANEDEN AYRILDI

Sanatçıınn eşi Ayten Akbayram ve çocukları resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından hastaneden ayrıldı. Ayten Akbayram, kendisine mikrofon uzatan basın mensuplarına, "Şimdi değil. Henüz acımız çok taze" şeklinde cevap verdi.

KUBAT: BABAMIZDI, BİR DEVİR KAPANDI'

Acı haberi duyarak hastaneye gelen sanatçı Kubat, "Hepimizin başı sağolsun. Hiçbir şey hissedemiyorum. İnanılmaz üzgünüm. Babamızdı, bir devir kapandı. Bütün müzik camiasının, bütün sevenlerinin, ailesinin başı sağolsun. Yeri doldurulamaz bir abimiz. Çok büyük bir değer" dedi.

EDİP AKBAYRAM KİMDİR?

Edip Akbayram, 29 Aralık 1950'de Gaziantep'te doğdu. Henüz dokuz aylıkken çocuk felcine yakalandı ve bir ayağı sakat kaldı. Lisede kurdukları orkestra ile müziğe ilk adımını attı. 1968 yılında liseyi bitirip İstanbul'a gitti. Diş hekimliğini kazanmasına rağmen kendini müziğe verdi. İstanbul'a geldikten sonra 1971'de Altın Mikrofon Yarışması'na katıldı. Aşık Veysel'in bir şiirinden esinlenerek gerçekleştirdiği ilk bestesi olan "Kükredi Çimenler" ile birinci oldu. 1974'te Dostlar Orkestrası'nı kurdu ve Anadolu pop müziğinin önde gelen isimlerinden biri oldu. Daha sonra 'Kara Kuzu', 'Deniz Üstü Köpürür' ve 'Garip' adlı 45'liklerle ödüller aldı ve ünü yurt çapında duyulan bir sanatçı oldu. 'Aldırma Gönül' ve 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' adlı parçalarıyla satış rekorları kıran ve Altın Plak kazanan sanatçının çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 250 kadar ödülü mevcut.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Türk Müziği'nin Unutulmaz İsmi Edip Akbayram Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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