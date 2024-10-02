Türk Öğrenciler Uganda\'da İngilizce Eğitimi Alıyor

Güncel

İnönü Üniversitesi'nde lisans ve yüksek lisans seviyelerinde eğitim alan 4 Türk öğrenci, dil eğitimi için tercih ettikleri Uganda İslam Üniversitesi'nde hem İngilizce öğreniyor hem Afrika'yı tanıyor.

İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı olarak Uganda'da dört kampüsünde binlerce öğrenciye ev sahipliği yapan Uganda İslam Üniversitesi, İngilizce eğitimi için bu yıl ilk kez Türk öğrencileri kabul etti. İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü yüksek lisans öğrencisi Beyza Betül Ekici, Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans öğrencisi Gülşen Yağmur Yolcu, İlahiyat Fakültesi 4. sınıf öğrencisi İlknur Ökke ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Şeyma İnan dil eğitimi için Uganda'ya giden ilk Türk öğrenciler oldu.

Sudan ve Somali gibi ülkelerde yaşanan iç savaş ile Nijerya ve Etiyopya gibi ülkelerdeki ekonomik krizler nedeniyle birçok Afrikalı öğrenci üniversite eğitimi için Uganda İslam Üniversitesi'ni tercih ediyor.

Uganda İslam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Jamil Serwanga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulun lisans ve yüksek lisans eğitimlerinin yanı sıra İngilizce eğitimi almak için de tercih edildiğini söyledi.

Uganda'da resmi dilin İngilizce olduğunu ve Ugandalılar tarafından yaygın olarak market, okul ve sokakta bu dilin kullanıldığını hatırlatan Serwanga, eğitim sisteminde de İngilizcenin kullanıldığını belirtti.

Serwanga, öğrencilere kampüs içinde yurt imkanı da sağladıklarını belirterek, "Uganda güvenli bir ülke ve insanları ise barışçıl. Ayrıca Avrupa ve ABD'ye göre daha uygun bütçelerle öğrencilere İngilizce eğitimi veriyoruz." diye konuştu.

Kenya sınırına yakın Mbale bölgesinde bulunan Uganda İslam Üniversitesi'nin başkent Kampala'da da dahil olmak üzere ülkede dört kampüsü bulunuyor.

Öğrenciler, İngilizce eğitiminin yanında tercihe bağlı olarak Afrika'nın en çok konuşulan dillerinden Svahili dili eğitimi de alabiliyor.

Üniversitede, öğrencilere Kenya turu, doğa yürüyüşü ve spor etkinlikleri gibi faaliyetler düzenlenirken gençler de bir araya geldikleri öğrenci kulüplerinde köy ve şehir gezileri düzenleyerek farkındalık programı oluşturuyor.

"Benim için çok güzel bir tecrübe oldu"

İnönü Üniversitesi Tarih Bölümü yüksek lisans öğrencisi Ekici, ilk defa eğitim için yurt dışına çıktığını ve İngilizce eğitimi için Uganda'yı tercih ettiğini dile getirdi.

Ekici, "Yaz dönemini İngilizce öğrenmek için Uganda'ya gelerek değerlendirdim ve benim için çok güzel bir tecrübe oldu." dedi.

İngilizce eğitimi için Uganda'nın tercih edilebilir bir ülke olduğunu belirten Ekici, anadili İngilizce olan kişilerden eğitim almanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Öğretim Görevlisi Shakira Bodio de üniversite bünyesinde İngilizce eğitiminin yanı sıra Afrika'nın en fazla konuşulan dillerinden Svahilice eğitimlerinin de verildiği söyledi.

Bodio, İngilizce ve Svahilice'nin aynı anda öğrenilme imkanı bulunduğunu ifade etti.