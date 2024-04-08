Türk Polis Teşkilatı\'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kutlamaları düzenlendi

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Karabük, Bolu, Zonguldak ve Kocaeli'de Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören ve programlar düzenlendi.

Karabük Valiliği bahçesindeki törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdür Vekili Cem Yelep'in çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Köse, yaptığı konuşmada, Türk Polis Teşkilatı'nın, her şart ve koşulda, her türlü suç ve suç oluşumları ile şer odaklarının üzerine cesaretle gittiğini söyledi.

Bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de milletin huzur ve güven ortamının teminatı olmaktaki kararlılıklarına dikkati çeken Köse, "Aziz milletimizin gönlünde hak ettiği güveni kazanan ve bu güvene layık olabilmek için çağın getirdiği yenilikler başta olmak üzere her türlü bilgi ve teknolojiden istifade ederek yetişmiş nitelikli personelimiz ile halkımıza profesyonel güvenlik hizmeti sunmak, köklü geçmişe sahip teşkilatımızın dün olduğu gibi bugün de asli ve temel hedeflerden biridir." dedi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile emniyet mensupları katıldı.

Bolu

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ise Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla bir dizi video hazırlandı.

Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerde, emniyetin birimlerine yer verildi.

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in yazdığı "Polis Marşı" isimli şiiri seslendirdiği video klip de yayınlandı.

Bir videoda ise kentin önemli yerleri ile caddelerinin gece ve gündüz görüntülerinin yer aldığı dron destekli videoda, polis memurlarının Atatürk Anıtı ve Şehitlik ziyareti paylaşıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, İlçe Emniyet Müdürlüğü çelenginin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, mazisi şan ve şeref dolu Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu hizmet yılını kutlamanın gurur ve heyecanını birlikte yaşadıklarını ifade etti.

Ünlü, emniyet teşkilatının birikim ve tecrübesiyle çağın yeniliklerini ve demokratik değerleri özümseyerek üstlendiği bu zor görevi başarıyla devam ettirdiğini vurgulayarak, "Şanlı tarihi ve destansı mazisiyle milletimize büyük sevgi ve sadakatle hizmet eden teşkilatımız, temel hak ve özgürlüklere saygılı, hukukun üstünlüğünü kendine ilke edinmiştir." diye konuştu.

Kocaeli

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü de kuruluş yıl dönümü ve hafta kapsamında mevlit programı düzenledi.

Tarihi Fevziye Camisi'ndeki programda, İzmit Müftüsü Mehmet Reşat Şavlı, imam hatip Faruk Çoban ve müezzinler Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Programa, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, emniyet mensupları ve vatandaşlar katıldı.???????

Cami çıkışında vatandaşlara akide şekeri paketleri ile gül suyu ikram edildi.