Türk Polis Teşkilatı\'nın 181. Yıl Dönümü Kutlandı

Aydın Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 181. yıl dönümü dolayısıyla Vali Yakup Canbolat'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre ziyarete Erdoğan'ın yanı sıra Aydın Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Hakan Demir ve beraberindekilerle de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canbolat, "Köklü geçmişi ve güçlü teşkilat yapısıyla milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, tüm emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.