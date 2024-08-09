Türk Psikologlar Derneği: Altındağ'daki Köpek Ölümleriyle İlgili Açıklama - Son Dakika
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Türk Psikologlar Derneği: Altındağ'daki Köpek Ölümleriyle İlgili Açıklama

Türk Psikologlar Derneği, Altındağ'da dün gece bulunan köpek mezarlarıyla ilgili açıklama yaptı. Dernek, hayvan katliamı görüntülerinin derin travmatik etkiler yarattığını belirterek, aktivist ve hayvanseverlere psikolojik destek sağlamaya hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, şiddete eğilimli kişilerin cesaretlendiği uyarısında bulunarak, yasanın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

09.08.2024 17:50
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(ANKARA) - Türk Psikologlar Derneği (TPD), Altındağ'daki köpek ölümleriyle ilgili "Dün gece ülkemizde gerçekleşen hayvan katliamı görüntüleri, hepimizde derin travmatik etkiler yaratmıştır. Sahada olup psikolojik desteğe ihtiyaç duyan aktivist ve hayvanseverlerin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz" açıklamasını yaptı.

Türk Psikologlar Derneği, Altındağ'da dün gece bulunan köpek mezarlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Dün gece ülkemizde gerçekleşen hayvan katliamı görüntüleri, hepimizde derin travmatik etkiler yaratmıştır. Sahada olup psikolojik desteğe ihtiyaç duyan aktivist ve hayvanseverlerin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Psikologlar olarak uyarıyoruz, bu yasa, şiddete eğilimli kişilerin cesaretlenmesine zemin hazırlamaktadır. Daha önce yetkililere yaptığımız uyarılar maalesef karşılıksız kaldı. Bu olay, daha da korkunç şiddet olaylarının habercisi olabilir. Yasayı iptal edin, dün gece yaşananlar, ülkemizi başta çocuklar olmak üzere hepimiz için tehlikeli bir yer haline getirdi. Bu yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından ivedilikle görüşülmeli ve iptal edilmelidir. Şiddetsiz bir toplumda yaşamak herkesin hakkıdır."

Kaynak: ANKA

Altındağ, Hayvan Hakları, Sivil Toplum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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