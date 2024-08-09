Türk Psikologlar Derneği: Altındağ'daki Köpek Ölümleriyle İlgili Açıklama

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(ANKARA) - Türk Psikologlar Derneği (TPD), Altındağ'daki köpek ölümleriyle ilgili "Dün gece ülkemizde gerçekleşen hayvan katliamı görüntüleri, hepimizde derin travmatik etkiler yaratmıştır. Sahada olup psikolojik desteğe ihtiyaç duyan aktivist ve hayvanseverlerin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz" açıklamasını yaptı.

Türk Psikologlar Derneği, Altındağ'da dün gece bulunan köpek mezarlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Dün gece ülkemizde gerçekleşen hayvan katliamı görüntüleri, hepimizde derin travmatik etkiler yaratmıştır. Sahada olup psikolojik desteğe ihtiyaç duyan aktivist ve hayvanseverlerin yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Psikologlar olarak uyarıyoruz, bu yasa, şiddete eğilimli kişilerin cesaretlenmesine zemin hazırlamaktadır. Daha önce yetkililere yaptığımız uyarılar maalesef karşılıksız kaldı. Bu olay, daha da korkunç şiddet olaylarının habercisi olabilir. Yasayı iptal edin, dün gece yaşananlar, ülkemizi başta çocuklar olmak üzere hepimiz için tehlikeli bir yer haline getirdi. Bu yasa, Anayasa Mahkemesi tarafından ivedilikle görüşülmeli ve iptal edilmelidir. Şiddetsiz bir toplumda yaşamak herkesin hakkıdır."