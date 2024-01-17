 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türk Sanat Müziği Sanatçısı Çetin Körükçü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Çetin Körükçü Hayatını Kaybetti

Türk sanat müziği sanatçısı Çetin Körükçü, 75 yaşında kanserle mücadele ederken hayatını kaybetti. Körükçü, Ataköy'deki Ömer Duruk Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı'nda defnedildi. Öğrencisi Kıvanç Terzioğlu, Körükçü'nün müzik camiasında büyük bir değer olduğunu belirtti. Körükçü, müzik kariyeri boyunca birçok başarıya imza attı ve Türk Sanat Müziği'nin tanıtılması için önemli çalışmalara imza attı.

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Çetin Körükçü Hayatını Kaybetti
17.01.2024 - 21:41,  Güncelleme: 21:43
Abone Ol

Türk sanat müziği sanatçısı Çetin Körükçü, 75 yaşında vefat etti.

Körükçü'nün ailesi, uzun süredir kanserle mücadele eden sanatçının, hastalığına yenik düşerek dün hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cenaze namazı bugün öğle namazını müteakiben Ataköy'deki Ömer Duruk Camisi'nde kılınan sanatçı, Büyükçekmece Mezarlığında toprağa verildi.

AA muhabirine konuşan öğrencisi Kıvanç Terzioğlu, Körükçü ile 22 yıl önce tanıştığını belirterek, "İleri Türk Musikisi Konservatuvarında onun öğrencisi olmaktan dolayı çok mutlu, şanslı ve gururluyum. Onun hep bir lafı vardı, bana ışık oldu. Sanat camiasında kimisi tavana, kimisi tabana bakar derdi. Gerçekten de öyleymiş, zaman içinde yıllar sonra bunu idrak ettim. Musikiye gönül vermiş çok büyük bir değeri kaybettik. Başımız sağ olsun." açıklamasında bulundu.

Çetin Körükçü kimdir?

Gaziantep'te 1948'de doğan Çetin Körükçü, ilkokulu Gaziantep'te, orta öğrenimi İstanbul'da Vefa Lisesi'nde tamamladıktan sonra 1969'da İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesine girdi ve bu sırada lise yıllarında başlayan müzik çalışmalarını sürdürdü.

Körükçü, ilk ciddi müzik çalışmalarına 1969'da Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Emin Ongan'la başladı ve iki yıl devam etti. Daha sonra iki yıl Nazmi Atlığ'dan özel ders aldı.

Hafta Sonu Gazetesi'nin 1969'da açtığı yarışmada derece alarak ilk plağını yapan Körükçü, 1974'e kadar 23 adet 45 devirli plak ve bir LP çıkardı.

Körükçü, Kültür Bakanlığı'nın 1976'da açtığı imtihanı kazanarak, devletin kurduğu ilk Türk müziği korosu olan İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na girdi ve 26 yıl boyunca bu koronun yurt içi ve yurt dışı bütün konserlerinde yer aldı.

Müziğe dair hedeflerini gerçekleştirmek için konservatuvara giren müzisyen, 1980'deki mezuniyetinin ardından sınava girerek İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevlisi oldu.

Körükçü, 1985'ten itibaren eşi Nesrin Körükçü ile düet yapmaya başladı. Birlikte, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda konser verdi, radyo ve televizyon programları yaptı, plak ve CD'ler çıkardı.

Yurt içinde ve yurt dışında birçok üniversitede konserler veren sanatçı, Türk Musikisinin doğru tanıtılması için sempozyumlara katıldı ve tebliğler verdi.

Hava Harp Okulu Türk Müziği Kol Çalışmalarını 15 yıl yöneten Körükçü, 1989'da yardımcı doçent oldu.

"Bir Şarkıdır Yaşamak" serisi, Harvard'da kaynak yayın oldu

Körükçü, 1996'da Universal şirketinden aldığı bir teklifle "Bir Şarkıdır Yaşamak" adıyla bir CD serisi hazırladı. Yönetmen ve solist olarak görev aldığı bu seri, 400 eserin tespit edildiği 27 CD'den oluştu ve 3 yılda tamamlandı. Körükçü'nün hazırladığı seri, Harvard Üniversitesi tarafından kaynak yayın kabul edildi.

En son Okan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi ve Türk Konservatuarı Müdürü olarak çalışan Çetin Körükçü, 1998'de "Türk Sanat Müziği" adlı kitabını yayınladı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ömer, Sanat, Kültür, Ünlüler, Ölüm, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Sanat Müziği Sanatçısı Çetin Körükçü Hayatını Kaybetti - Son Dakika


22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17
Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:31
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsviçre'de Uçak Arızası Nedeniyle ABD'ye Gidemedi ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsviçre'de Uçak Arızası Nedeniyle ABD'ye Gidemedi
20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02
Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu

Son Dakika
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02 Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 22:47:18. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Sanat Müziği Sanatçısı Çetin Körükçü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement