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Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu - Son Dakika
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Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu

Türkiye'nin operasyonlarını kınamak üzere toplanan terör örgütü destekçileri, Türk SİHA'larının açıklama yaptıkları alanının yakınlarını vurması ile büyük panik yaşadı. O ana ilişkin görüntüler kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırdı.

25.12.2023 - 15:36,  Güncelleme: 16:03
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Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi. Hava harekatları çerçevesinde SİHA'lar terör örgütünün Kamışlı'daki çimento ve elektrik tesisinin de bulunduğu 6'dan fazla tesisi vurdu.Düzenlenen operasyonlardan Türkiye'yi kınamak için toplanan terör örgütü destekçileri de nasibini aldı.

TOPLANTI DÜZENLEDİKLERİ ALANIN YAKINI VURULDU

PKK/ YPG'li teröristlerin kontrolündeki petrol tesisleri başta olmak üzere birçok terör hedefi yerle bir edildi. Terör örgütünün uzantıları ise Türkiye'yi suçlamaya çalıştıkları bir basın toplantısı düzenledi. Türk SİHA'larının basın toplantısının düzenlediği alanın yakınını vurması ile terör örgütü destekçileri büyük panik yaşadı.

PANİKLE SAĞA SOLA KAÇIŞTILAR

Yaşanan patlama anı, toplantı sırasında salonda bulunan terör örgütü sözcülerini paniğe sevk etti. Basın toplantısını apar topar bitiren terör destekçilerinin panikle sağa sola kaçıştığı görüldü. O ana ilişkin görüntüler kısa süre içerisinde sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

Türk SİHA\'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
YORUMLAR (6)
  • Ayhan Araçlı: Keşke tam tepelerine atsaydınız o bombaları....! Yanıtla 221 14
  • Yuksel Kalinci: Sadece yakınlarını mı vurdu…. Yanıtla 149 16
  • Eren Kalınsazlıoğlu: Ütü varken yana atılan bir bomba yazık boşa giden bir bomba Yanıtla 77 13
  • Miraç YILMAZ: Terörü tamamen bitirmek istiyorsak yılanın başını ezmek lazım. Oradaki yılankatın başına neden bomba indirilmez anlaşılmaz... Yanıtla 39 6
  • m.barbaros Mercan: Neden tepelerine indirmemişki Yanıtla 34 2
  • EKREM Korkmaz: Tam ısabet.nokta Yanıtla 7 1

Türkiye, SİHA, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

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