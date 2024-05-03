Türk Silahlı Kuvvetleri EFES-2024 Tatbikatının Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası İstanbul\'da Gerçekleştirildi

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Türk Silahlı Kuvvetlerinin EFES-2024 Davet Tatbikatı'nın Bilgisayar Destekli Komuta Yeri (BDKY) Safhası, 19 ülkeden 87'si yabancı 267 askeri personelin katımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük tatbikatlarından EFES-2024'ün bu yıl dördüncüsü düzenleniyor. "Bilgisayar Destekli Komuta Yeri" ve "Fiili Atışlı" başlıklarında iki safhadan oluşan tatbikatın ilk kısmı İstanbul'da başladı.

Tatbikatın Bilgisayar Destekli Komuta Yeri Safhası, Doğu Birleşik Müşterek Özel Görev Kuvvetinin eğitim hedeflerine ulaşmasında gerçekçi bir muharebe ortamı tasarlamakla görevli, modern altyapıya ve bu alanda uzman personele sahip Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında gerçekleşti.

3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk ile tatbikat direktörü 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, tatbikat öncesi şeref defterini imzaladı.

Tümgeneral Yaldız'ın tatbikat kapsamında brifing vermesinin ardından ev sahibi heyet, Tatbikat Kontrol Merkezini gezdi. Korgeneral Öztürk ve Tümgeneral Yaldız, katılımcı ülkelerin temsilcilerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Heyet daha sonra Harp Oyunu Salonunu ziyaret etti.

Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezinin ulaştığı yetenek, muhabere bilgi sistemleri altyapısı ve kabiliyetleri sayesinde tarihinde ilk defa uzaktan bağlantıyla yönetilen tatbikata, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 19 ülkeden 87'si yabancı 267 personel ile 12 kamu kuruluşu katıldı.

Tatbikat gereği oluşturulan senaryolarda gerçekliği artırmak amacıyla müşterek harekat simülasyon sistemi, sosyal medya programı ve kitle iletişim araçları, müşterek tatbikat yönetim modülü gibi birçok modern yazılım ve uygulama kullanıldı.

Tatbikatın BDKY Safhasının 8 Mayıs'a kadar devam edeceği, Fiili Atışlı Safhasının ise 9-30 Mayıs tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirileceği bildirildi.