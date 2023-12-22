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Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'e Zırhlı Araç Sevkiyatı Yaptı - Son Dakika
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Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'e Zırhlı Araç Sevkiyatı Yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib bölgesine zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirdi. Çeşitli kentlerden yola çıkan zırhlı araçlar, İslahiye ilçesinden geçerek İdlib'deki üs bölgelerine gönderilecek.

22.12.2023 - 12:03,
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin İdlib bölgesine zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yola çıkan çok sayıda zırhlı araç, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçiş yaptı. Güvenlik önlemleri arasında ilerleyen askeri konvoyun, Hatay'da bulunan Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yapıp Suriye'nin İdlib bölgesindeki üs bölgelerinde görevlendirilecekleri bildirildi. (DHA)

Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib\'e Zırhlı Araç Sevkiyatı Yaptı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'e Zırhlı Araç Sevkiyatı Yaptı - Son Dakika
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