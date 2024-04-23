(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı.
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:
"Şehitlerimiz için, milletimiz için tüm gücümüzle mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde tespit ettiği 15 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristler, kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar."
Son Dakika › Güncel › MSB: Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'de 19 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?