Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'de 7 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'de 7 teröristi etkisiz hale getirdi

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Toplamda 7 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

22.07.2024 16:06
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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" açıklamasını yaptı.

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerindeki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye\'de 7 teröristi etkisiz hale getirdi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye'de 7 teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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