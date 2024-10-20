Türk Sineması Günleri Selanik'te Başladı - Son Dakika
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Türk Sineması Günleri Selanik'te Başladı

Türk Sineması Günleri Selanik\'te Başladı

Selanik'te Türk Sineması Günleri, iki gün sürecek etkinlikle sinemaseverlerle buluştu.

20.10.2024 00:46
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen Türk Sineması Günleri, Yunanistan'ın Selanik kentinde başladı.

İki gün sürecek etkinlikte Türk filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Açılış galasında, yönetmen Selman Nacar'ın "Tereddüt Çizgisi" ve Zeki Demirkubuz'un "Hayat" filmleri gösterildi.

Yönetmen Cemil Ağacıkoğlu'nun "Son Hasat" ve Emre Kavuk'un "Daha İyi Bir Yarın" filmleri de bugün izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Selanik Başkonsolosu Serkan Gedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilki 2019 yılında düzenlenen Türk Sineması Günleri'nin ikincisinin gerçekleştirilmesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Etkinliğin düzenlenmesine katkı sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atina Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği'ne teşekkür eden Gedik, 2019'daki etkinliğe gösterilen yoğun ilgiyi hatırlatarak özellikle Yunanistan'ın kuzeyi ve Selanik'te Türkiye ile Türk kültürüne büyük ilgi olduğunu vurguladı.

Gedik, Türkiye ve Yunanistan arasındaki turizm hareketliliğine de dikkati çekerek, "Bu ilgi aslında karşılıklı. Bu yıl Türk turistler nasıl Selanik ve Yunanistan'ı daha fazla tercih ediyorsa, Yunan turistler de Türkiye'yi en çok ziyaret ettikleri destinasyonlar arasında bulunduruyor." dedi.

Başkonsolos Gedik, kültürel etkinliklerin ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendireceğine inandığını ifade etti.

Yönetmen Cemil Ağacıkoğlu ise sanatın ülkeler arasında büyük bir köprü görevi gördüğünü belirterek, politik alanda yaşanan zorlukların sanat yoluyla aşılabileceğine inandığını dile getirdi.

Ağacıkoğlu, "Halklar her zaman, dünyanın her yerinde olduğu gibi beraberdir ve birdir." diyerek sanatın birleştirici gücüne işaret etti.

Yönetmen Emre Kavuk, Türk dizilerinin Yunanistan'da popüler olduğunu söyleyerek, "Bugün bir Yunan gençle tanıştım, Muhteşem Yüzyıl dizisini izlediğini ve ardından Türkçe öğrenmeye karar verdiğini söyledi. Türk sinemamızın da dizilerimiz gibi aynı ilgiyi gördüğünü düşünüyorum." diye konuştu.

Kavuk, sinemanın insanları yakınlaştırdığını vurguladı.

Programa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Atina Kültür ve Tanıtma Müşaviri Veli Aydın, Batı Trakyalı Türkler ve çok sayıda sinemasever katıldı.

Kaynak: AA

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