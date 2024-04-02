Türk Sinemasının Duayen İsmi Türker İnanoğlu Hayatını Kaybetti

Bir süredir rahatsız olan Türker İnanoğlu, bugün kaldırıldığı hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti.
Türk sinemasında önemli filmlere imza atan ünlü yapımcı, yönetmen ve girişimci İnanoğlu'nun vefatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, sosyal medya hesabından "Türk sinemasının duayen ismi, yönetmen, senarist, yapımcı ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Türker İnanoğlu'nun vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum." açıklamasında bulundu.
Bakan Ersoy, "Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Türker İnanoğlu
Karabük'te 1936'da dünyaya gelen Türker İnanoğlu, 1957'de Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nda öğrenciyken yönetmen yardımcısı olarak sinema alanına girdi.
Ömer Lütfi Akad ve Nişan Hançer gibi ünlü yönetmenlere asistanlık yapan İnanoğlu, 1959'da "Senden Ayrı Yaşayamam" filmiyle yönetmenliğe başladı.
İnanoğlu, 1960'da Erler Film adıyla kendi film yapım şirketini kurdu.
Türk televizyon tarihinde ilklere imza attı
Kısa zamanda çok sayıda filmin yapımcılığı ve yönetmenliğini üstlenen İnanoğlu, 1979'da Ulusal Video Film AŞ'yi kurarak Türkiye'yi video ile tanıştırdı ve Türkiye'de ilk kez video kaset dağıtımı başlatarak çığır açtı.
İnanoğlu daha sonra 1985'te Ulusal Radyo Televizyon adında televizyon stüdyosunu kurarak burada çok sayıda televizyon yapımına imzasını attı.
TRT'de İnanoğlu'nun başlattığı "İcraatın İçinden" adlı televizyon programı, Türk siyasi tarihinde ve televizyonculuğunda önemli yer edindi. Dönemin başbakanı Turgut Özal, bu programda ayda bir ekrana çıkarak kamuoyuna hükümetin icraatını anlattı.
Özel televizyon kanallarının başladığı döneme de damgasını vuran İnanoğlu, 1994'te Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından ATV'yi kurdu.
Beyoğlu'nda Atlas Sineması, Şişli'de Kent Sineması ve Kavacık'ta Boğaziçi Sinemaları'nın sahibi olan İnanoğlu, 2005'te Türker İnanoğlu Maslak Show Center'ı (TİM) açtı.
"Cennet Mahallesi" ve "Arka Sokaklar"ın yapımcısı
İnanoğlu, kariyeri boyunca 84 film ve dizinin yapımcılığını üstlenirken bu yapımların 71'inde yönetmenlik yaptı.
Hafızalara kazınmış çok sayıda Yeşilçam filmine imza atan İnanoğlu'nun yakın zamanda yapımcılığını üstlendiği "Cennet Mahallesi", "Arka Sokaklar" ve "Akasya Durağı" dizileri Türk televizyonlarına damgasını vurdu.
Türker İnanoğlu'nun sevilen yapımlarından bazıları şöyle:
"Zübük", "Arabesk", "Kanlı Para", " Kara Murat: Fatih'in Fedaisi", "Talih Kuşu", "Vurgun", "Veda", "Fadime", "Hafız Yusuf Efendi", "Yumurcak", "Keriz", "Ömerçip", "İki Esir", "Cennet Mahallesi", "Arka Sokaklar", "Akasya Durağı"
Son Dakika › Güncel › Türk Sinemasının Duayen İsmi Türker İnanoğlu Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Tütenli köyü mevkisinde seyir halinde olan minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Veysel D. ile minibüste bulunan Rüya Ece Aktaş, Şeyda, Alperen ve Azranur Tarkan, Hüseyin ve Hasan Güler yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisinde 8'i çocuk toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Edremit Belediyesi, Türkiye'nin önemli yazarlarından Sabahattin Ali'nin ölümünün 76. yılında adının verildiği parkta anma programı düzenledi. Programa Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da katıldı.
Zonguldak M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, il protokolü, kurum personeli ve hükümlülerin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi. Programda, hükümlülerin Kuran-ı Kerim tilaveti, ilahi ve Naat-ı Şeriflerin seslendirilmesi, semazen gösterisi ve hükümlülere başarı belgelerinin verilmesi gibi etkinlikler yer aldı. Programa, çeşitli yetkililer ve kurum yöneticileri de katıldı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde bulunan bir evin çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yan binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın esnasında teras katta kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Yangının bina altında bulunan fırının bacasından çıktığı tahmin ediliyor.
Van'da seçimi kazanan DEM Partili Abdullah Zeydan yerine AK Partili aday Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesi ortalığı karıştırdı. DEM Parti Eş Genel Başkanları, Zeydan'ın terör örgütü PKK'yı övücü sözleriyle ilgili soruya sert tepki gösterdi. Yüksek Seçim Kurulu, Zeydan'ın yerine Arvas'ı belediye başkanı olarak belirledi ve mazbata verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?