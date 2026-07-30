Türk Şirketleri Çin ile Ticaret Ağı Kuruyor - Son Dakika
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Türk Şirketleri Çin ile Ticaret Ağı Kuruyor

Türk Şirketleri Çin ile Ticaret Ağı Kuruyor
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Türk iş dünyası, Çin'den ihracatı artırmak ve dijital ticarette güçlenmek için işbirliğine gidiyor.

İSTANBUL, 30 Temmuz (Xinhua) -- İş dünyası temsilcileri, üçüncü ülkelere ihracatı desteklemek ve küresel dijital ticaretteki konumlarını güçlendirmek amacıyla Türk şirketlerinin Çin'in üretim ve lojistik ağlarından giderek daha fazla yararlandığı görüşünde.

Türk üretici Kumtel'in Çin'deki iştiraki Sada Ev Aletleri'nin Genel Müdürü Salih Ünal, Çin ile on yıllara dayanan iş ilişkilerinin, ülkede iki özel deponun kurulması da dahil olmak üzere şirketin Çin'deki doğrudan varlığını güçlendirdiğini söyledi.

Yaklaşan 140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın (Kanton Fuarı) tanıtımı amacıyla İstanbul'da düzenlenen toplantıda Xinhua'ya konuşan Ünal, "Kendi markamızı taşıyan ürünleri Türkiye dışındaki müşterilerimize doğrudan Çin'deki depolarımızdan sevk ediyoruz" dedi.

Çin'in devasa üretim ekosisteminin sektör eğilimlerini ve küresel pazarları şekillendirdiğini belirten Ünal, bu ülkede fiziki varlık göstermenin büyük önem taşıdığını ifade etti. Ünal ayrıca, Çinli ortaklarının tedarik zinciri operasyonlarının kesintisiz ve sorunsuz şekilde yürütülmesine katkı sağladığını söyledi.

Türk şirketlerinin Çin'in ticaret ekosistemiyle entegre olma çalışmaları ise imalat sektörünün ötesine geçerek dijital ticaret ağlarına kadar uzanıyor.

E-ticaret çözümleri platformu Majoriso Inc. şirketinin kurucusu Erkan Yanlar, "Küresel e-ticarette var olabilmek için Çin ile stratejik ortaklık mutlaka gerekiyor. Aksi takdirde ciddi şekilde geride kalırız" dedi.

Şirketinin B2B ve B2C faaliyetleri için doğrudan tedarikçilerle bağlantı kurmak üzere Kanton Fuarı'na davet edilen Yanlar, Türkiye'yi bölgesel bir e-ticaret merkezine dönüştürmek amacıyla Çin'in tedarik ağlarından yararlanmayı planladığını ifade etti.

Çin Dış Ticaret Merkezi Grubu Limited Şirketi Operasyon Direktörü Xu Jiansheng ise ekim ayında Guangzhou'da başlayacak 140. Kanton Fuarı'nın, geleneksel bir ticaret fuarının ötesine geçerek sanayi alanında işbirliği ve yenilikleri teşvik eden "son derece verimli bir platform" haline geldiğini söyledi.

Xu, fuarın Türk şirketleri için yalnızca istikrarlı tedarik zincirleri kurabilecekleri bir yer değil, aynı zamanda ortak üretim ve ortak araştırma ve geliştirme fırsatlarını değerlendirebilecekleri bir platform olduğunu söyledi. Xu, etkinliğin sanayide daha derin işbirliklerini teşvik eden bir katalizör görevi gördüğünü de vurguladı.

İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ahmet Özer ise fuarı Çin ve küresel pazarlara açılan bir kapı diye nitelendirerek, önceki fuarlara katılan yüzlerce Türk şirketinin, yeni iş bağlantıları kurduğunu söyledi.

Özer, ikili ekonomik işbirliğinin temelini oluşturan "kazan-kazan felsefesini" yansıtan fuarın, uluslararası ticarete yönelik yeni fırsatlar yarattığını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Türk Şirketleri Çin ile Ticaret Ağı Kuruyor - Son Dakika

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