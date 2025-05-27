Türk Şirketleri Irak\'ta 35 Milyar Dolar Proje Üstlendi

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, bütün Irak genelinde Türk şirketlerinin bugüne kadar 35 milyar dolar değerinde proje üstlendiğini belirterek, "Bu rakam bütün dünyada Irak'ı üçüncü sıraya, Ortadoğu'da ise birinci sıraya yerleştiriyor." dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın desteğiyle, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nin (İMMİB) koordinasyonunda gerçekleşen genel ticaret heyeti Erbil'e düzenlediği ziyarette, Erbil Ticaret ve Sanayi Odası iş insanlarıyla görüşme gerçekleştirdi.

Başkonsolos Topçu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomatları olarak en önemli görevlerinden birisinin de Türk özel sektörüne yurt dışında sahip çıkmak, yol göstermek ve destek olmak olduğunu söyledi.

Ticaret ateşeleri ve bütün meslektaşlarıyla beraber Türk iş dünyasına ve yatırımcılara yol göstermeye ve destek olmaya bütün güçleriyle gayret ettiklerini belirten Topçu, bunun özellikle içinde bulunulan coğrafya için son derece değerli olduğunu kaydetti.

Topçu, "Çünkü Türk özel sektörü 40 yılı aşkın süredir IKBY'nin ve Irak'ın kalkınmasına çok kıymetli destekler veriyor. Bu çerçevede şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki; özel sektörümüzün buradaki faaliyetleri, bölgenin kalkınmasına olan desteği gerçekten ilişkilerin de güçlenmesinin önünü açmıştır." diye konuştu.

2024 yılında Irak'a gerçekleştirilen ihracatın 13 milyar doları aştığını, karşılıklı ticaret hacminin de 18 milyar dolar olarak gerçekleştiğini vurgulayan Topçu, özellikle IKBY'de, Erbil'de faaliyet gösteren iş insanlarının bu başarıda payının çok büyük olduğunu dile getirdi.

Topçu, "Bütün Irak genelinde şirketlerimiz bugüne kadar 35 milyar dolar değerinde proje üstlenmiştir. Bu rakam bütün dünyada Irak'ı üçüncü sırada, Ortadoğu'da ise birinci sıraya yerleştiriyor." ifadelerini kullandı.

IKBY'nin çok uzun zamandan beri Türk özel sektörü için, iş dünyası için çok elverişli bir çalışma imkanı sunduğunu aktaran Topçu, şunları söyledi:

"Elbette sorunlar var fakat biz bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki; bu sorunları çözmek için irade de tamdır. İçinde bulunduğumuz konjonktüre de çok dikkat etmek gerekiyor. Hepimiz biliyoruz ki ticaret, yatırım ancak barış, huzur ve istikrar ikliminde gelişir. Baktığınız zaman Türkiye'nin tam da bu yönde çalıştığını görüyorsunuz. Bugün devletimizin izlediği politika bölgesel sahiplenme, sorunlara bölge içinde çözüm bulma, her zaman barış arayışında olma, barış diplomasisini yürütme çabasıdır. Elbette bu çabalar istikrarı ve güvenliği arttırdığı gibi bereketi ve refahı da arttıracaktır."

IKBY Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Server Havari de IKBY'de çalışan yabancı şirketlerin çoğunun Türk şirketleri olduğunu vurgulayarak, "Türkiye bizim için önemli. Bunun gibi görüşmeler de aradaki ticaretin önemini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Havari, IKBY'de faaliyet gösteren tüm şirketlere kolaylık sağladıklarını da belirtti.