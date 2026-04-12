Hüsamettin Cindoruk Yaşamını Yitirdi

12.04.2026 07:19
Türk siyasetinin önemli isimlerinden Hüsamettin Cindoruk, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat etti. Siyasi kariyeri boyunca birçok önemli görev üstlenen Cindoruk, demokrasi mücadelesinde aktif rol almıştı.

Türk siyasetinin duayen isimlerinden Hüsamettin Cindoruk, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında yaşamını yitirdi. Politik çizgisini 'sağın solundayım' diyerek ifade eden Cindoruk, siyasetin sıkıntılı dönemlerinde demokrasi mücadelesinin ön saflarında yer aldı.

Siyasi parti genel başkanlığı, TBMM Başkanlığı ve vekaleten Cumhurbaşkanlığı görevlerini üstlenen Cindoruk, nüktedan kişiliğiyle de tanınıyordu. Siyasi serüveni Demokrat Parti'nin gençlik kollarıyla başladı, 1958'de Hürriyet Partisi'nin kurucularından oldu. 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra Yassıada yargılamalarında avukatlık yaptı ve bu süreçte tutuklu kaldı.

Adalet Partisi ve Demokratik Parti'de yer alan Cindoruk'un siyasi yaşamı 12 Eylül 1980 darbesiyle kesintiye uğradı. 1985'te Doğru Yol Partisi genel başkanlığına seçildi, 1991'de Meclis Başkanı oldu ve 1993'te Cumhurbaşkanlığını vekaleten üstlendi. Daha sonra Demokrat Türkiye Partisi'ni kurdu ve 2009'da DP genel başkanı oldu.

Cindoruk'un vefatının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu gibi siyasiler taziye mesajları yayımladı.

