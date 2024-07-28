Türk Sporcuları Paris'teki 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Dostluk ve Birlik Temalarına Vurgu Yaptı - Son Dakika
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Türk Sporcuları Paris'teki 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Dostluk ve Birlik Temalarına Vurgu Yaptı

Türk Sporcuları Paris\'teki 2024 Yaz Olimpiyatları\'nda Dostluk ve Birlik Temalarına Vurgu Yaptı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılan Türk sporcu kafilesi, yarış heyecanının yanı sıra küresel dostluk ve birlik temalarına da vurgu yaptı. Türk sporcular, farklı kültürler arasında entegrasyonu teşvik eden ve dostluğu derinleştiren olimpiyatların etkisini derinden hissetti. Türkiye, 18 farklı spor dalında madalya için yarışacak toplam 102 sporcuyla Paris'te temsil ediliyor.

28.07.2024 13:11
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ÇEKİM TARİHİ: 26 Temmuz 2024

KONUM: Paris, Fransa

1. Paris'ten çeşitli görüntüler

2. 2024 Yaz Olimpiyatları ve Türk heyetinin çeşitli fotoğrafları

Fransa'nın başkenti Paris'te Cuma günü açılış töreni gerçekleştirilen 2024 Yaz Olimpiyatları'na katılan Türk sporcu kafilesi, sadece yarış heyecanına değil, aynı zamanda küresel dostluk ve birlik temalarına da vurgu yaptı.

Kafilenin başkanı Veli Ozan Çakır'a göre tüm dünyadaki farklı kültürler arasında entegrasyonu teşvik eden ve dostluğu derinleştiren olimpiyatlar, Türk sporcuları derinden etkiliyor.

Aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü olan Çakır, Paris'ten Xinhua'ya verdiği çevrimiçi demeçte, "Sporcuların burada biriktirecekleri güzel anılar, onların buradan olumlu izlenimlerle geri dönmelerini sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Bir kere köyde ciddi bir kaynaşma oluyor. Özellikle ilk defa olimpiyat köyüne gelen sporcular bu anlamda ciddi bir tecrübe yaşıyorlar. Her ülkeden her kıtadan her kültürden insanlar bir araya gelmiş oluyor."

Türkiye, Paris'te 18 farklı spor dalında madalya için yarışacak toplam 102 sporcuyla temsil ediliyor.

"Buradaki atmosfer gerçekten bambaşka. Her sporcunun yaşamayı hayal ettiği anları yaşıyoruz. Dünyanın en iyi sporcuları, her kıtanın en iyi sporcuları ve şampiyonlarıyla birlikteyiz."

"Antrenmanlarımı Alman ve Belçikalı sporcularla gerçekleştiriyorum. Ne kadar rakip de olsak aslında bakıldığında, herkes birbirini bir yerde destekliyor ve ileriye taşımaya çalışıyor. Bu centilmenliğin sportif yarışlarda gerçekten çok kıymetli olduğunu düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Paris'ten bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Türk Sporcuları Paris'teki 2024 Yaz Olimpiyatları'nda Dostluk ve Birlik Temalarına Vurgu Yaptı - Son Dakika
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