Türk Tabipler Birliği'nden Özel Hastaneler Yönetmeliği Eleştirisi

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(ANKARA)- Yenilenen Özel Hastaneler yönetmeliği hakkındaki ön değerlendirmesini açıklayan Türk Tabipler Birliği, itirazlarını madde madde ilan etti. Yapılan açıklamada, "Yeni" olan hükümler, eskinin istisnai halleridir. Kapsamda görülemeyecek vakıf üniversitesi hastanelerine ilişkin düzenleme yapılmış, vakıf üniversiteleri ile işbirliği yapan özel sağlık kuruluşlarına kadro olanakları sağlanmaya devam edilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Türk Tabipler Birliği,(TTB) 30 Ocak 2025 günü Resmi Gazete'de yayımlanarak yenilenen özel hastaneler yönetmeliği hakkında ön değerlendirmesini yazılı olarak kamuoyu ile paylaştı. Paylaşılan ön değerlendirme raporunda şu ifadelere yer verildi:

"Yeni olan hükümler, eskinin istisnai halleridir"

Bugün yayımlanan yönetmelikteki pek çok hüküm yürürlükten kaldırılan yönetmeliğin istisnalarını düzenleyen ek 5. maddesinden alınmıştır. Bu yönüyle "yeni" olan hükümler, eskinin istisnai halleridir.Kapsamda görülemeyecek vakıf üniversitesi hastanelerine ilişkin düzenleme yapılmış, vakıf üniversiteleri ile işbirliği yapan özel sağlık kuruluşlarına kadro olanakları sağlanmaya devam edilmiştir.ıp teknolojisi düzenlemeye konu alan içine alınmıştır. Faaliyet izin belgesinde yazılacak unsurlar arasında "özellikli planlama kapsamına alınan tıbbi cihazlar" ibaresi eklenmiştir.Ruhsat tanımı, "yönetmeliğe uygunluk" yerine "sağlık hizmeti sunumuna uygunluk" olarak tanımlanmıştır.

"Bir yandan kadrolu çalışma denirken, öte yandan "kadro dışı geçici tabip çalıştırma"yı geniş bir biçimde korumaktadır"

Sağlık personeli özel hastane kadrosunda sözleşme ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak çalışacağına dair açık düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme şirket kurdurularak çalışmakta olan hekimlerin bordrolu çalışmaya dönecekleri anlamına gelmektedir.Bir yandan kadrolu çalışma denirken, öte yandan "kadro dışı geçici tabip çalıştırma"yı özel bir başlık da açarak oldukça geniş bir biçimde korumaktadır. Bu kapsamda 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla faal muayenehanesi olup başka bir sağlık kuruluşunda çalışmayan tabiplerin muayenehanelerini kapatması halinde aynı ildeki en fazla iki özel hastanede kadro dışı geçici olarak çalışmasına izin verileceği belirtilmektedir.Muayenehanesi olan hekimlerin özel hastanelerden yararlanarak hastalarını tedavi edebilmelerine dair eski yönetmelikle getirilen Özel Hastaneler Kanunu hükümlerine de aykırı kısıtlamalar, 7 Ocak 2023 ve 7 Nisan 2023 tarihli düzenlemeler esas alınarak yeni yönetmeliğe taşınmıştır.

"Parçalanmış hizmet sunumunun eski yönetmelik ile izah edilemeyen nedenlerinin nasıl giderileceği de anlaşılamamaktadır"

Eski düzenlemenin 10. maddesindeki "Özel hastaneler, müstakil binada faaliyet gösterir. Binanın hastane olarak kullanılan kısmında, hiçbir surette başka amaca yönelik işyeri bulunamaz ve hastane içerisindeki bir bölüm, başka bir amaçla faaliyet göstermek üzere üçüncü kişilere kiralanamaz veya herhangi bir şekilde devredilemez" hükmü yeni yönetmeliğin 5. maddesinde yinelenmiştir. Dolayısıyla halihazırda parçalanmış hizmet sunumunun eski yönetmelik ile izah edilemeyen nedenlerinin nasıl giderileceği de anlaşılamamaktadır.

"Özel hastanelerin hizmet satın almalarına izin verilmeye devam edilmiş, radyoloji ve tıbbi laboratuvar tetkikleri için hizmet alımı yapılabileceği kabul edilmiş"

Özel hastanelerin ruhsatlandırıldıkları tarihten itibaren en geç üç yıl içinde Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'na (TÜSEB) bağlı bir birim olan Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü'nden (TÜSKA) akreditasyon belgesi almak zorunda olacaklarına dair düzenleme yapılmıştır. Akreditasyon belgesi alamayan hastanelerde, hastaların görebileceği şekilde "Bu hastanenin TÜSKA akreditasyon belgesi yoktur" ibareli bilgilendirme tabelası asılmasının zorunlu olacağı ve bakanlıkça bu hastanelerin her yıl ocak ayında Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirileceğine dair hüküm bulunmaktadır.Özel hastanelerin hizmet satın almalarına izin verilmeye devam edilmiş, radyoloji ve tıbbi laboratuvar tetkikleri için hizmet alımı yapılabileceği kabul edilmiş ve bu hizmet alımlarını "Ruhsat/faaliyet izin belgesi bulunan diğer sağlık kuruluşlarından veya tıbbi cihaz satış yetki belgesine sahip yüklenici firmalardan yerinde hizmet alımı şeklinde yapabilir" denilmiştir. Metinde başka yerde atıf olmamakla birlikte "tıbbi cihaz satış yetki belgesine sahip yüklenici firmalardan yerinde hizmet alımı" olanağı yeni düzenleme ile kabul edilmiş, bu düzenlemenin kapsamı belirsiz bırakılmıştır.

"Düzenlemelerin kapsamlı bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra hukuka aykırı maddelerinin iptali için hukuksal girişimde bulunulacaktır"

Eski yönetmelikte bulunmayan "palyatif bakım yatağı" ibaresi de düzenlemeye alınarak "Özel hastanelere; talep etmesi halinde ilgili mevzuatında tanımlanan standartlara uygun olmak şartıyla en az beş, en fazla ise toplam yoğun bakım yatak sayısının %20'si kadar palyatif bakım yatağı ilave etmesine izin verilir. Bu kapsamda verilen palyatif yataklar ruhsata işlenir. Bu yataklar başka bir amaçla kullanılamaz ve başka bir yatak türüne dönüştürülemez" hükmü getirilmiştir.Bu düzenlemelerin kapsamlı bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra hukuka aykırı maddelerinin iptali için gerekli hukuksal girişimde bulunulacaktır."