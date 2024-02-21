Türk Tabipleri Birliği, sağlıkla ilgili kanun teklifinin geri çekilmesini istedi

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) TBMM'de görüşülmekte olan sağlıkla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifinin geri çekilmesini istedi. TTB'den yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen kanun teklifinin 23. maddesi, Sağlık Bakanlığı'nın, askeri hastanelerin devredilmesiyle yaptığı hatayı kabul ettiğini göstermektedir. Bu hizmetlerin yürütülmesi için sivil hekimlerin görevlendirilmesi de yine hatalıdır ve sekteye uğrayan sağlık hizmetleri için çözüm değil sorunun derinleştirilmesidir. Sağlık Bakanlığı'nı bir kez daha konunun taraflarına kulak vermeye çağırıyor, soruna kalıcı çözüm geliştirerek askeri tıp eğitimi veren kurumların hızla açılması gerektiğini vurguluyoruz" denildi.

Türk Tabipleri Birliği, TBMM'de görüşülmekte olan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'yle getirilen düzenlemeleri eleştirerek, teklifin geri çekilmesi çağrısı yaptı. Tekliğin 23. maddesinde yer alan düzenlemeyle Sağlık Bakanlığı'nın askeri hastanelerin devredilmesiyle yapılan hatayı kabul ettiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen kanun teklifinin 23. maddesi, Sağlık Bakanlığı'nın, askeri hastanelerin devredilmesiyle yaptığı hatayı kabul ettiğini göstermektedir. Bu hizmetlerin yürütülmesi için sivil hekimlerin görevlendirilmesi de yine hatalıdır ve sekteye uğrayan sağlık hizmetleri için çözüm değil sorunun derinleştirilmesidir.

Söz konusu teklife göre 4924 sayılı kanuna tabi olarak çalışan sözleşmeli hekimler; TSK, sahil güvenlik ve jandarmanın yurt içi ve yurt dışı askeri harekatlarında iki ay süreyle görevlendirilebilecektir.

Uzmanlık gerektiren bu alanda eğitim almamış hekimlerin, taleplerinin olup olmadığı gözetilmeksizin görevlendirmeleri; bilimsel bilgi ve deneyimleriyle yetersiz oldukları birimlerde ve yerlerde hizmet sunması hayati riskler oluşturmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nı bir kez daha konunun taraflarına kulak vermeye çağırıyor, soruna kalıcı çözüm geliştirerek askeri tıp eğitimi veren kurumların hızla açılması gerektiğini vurguluyoruz."