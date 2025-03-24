Türk Toplumu Los Angeles'ta İmamoğlu'nu Protesto Etti

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu önünde bir araya gelen Türk toplumu, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" yazılı pankart açtı.

Los Angeles'taki Türk toplumu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını Türkiye'nin Los Angeles Başkonsolosluğu önünde protesto etti. Yapılan açıklamada, İmamoğlu'nun tutuklanması adalet, hukuk ve demokrasi adına büyük bir kara leke olarak nitelendirilerek, "Halkın iradesiyle üç kez seçilmiş bir belediye başkanının ve Cumhurbaşkanı adayının siyasi hesaplarla susturulmaya çalışılması asla kabul edilemez" dedi.

"Hukukun üstünlüğü yalnızca belli kesimlere değil, herkes için geçerli olmalıdır"

Açıklamada, "Bugün yaşananlar yalnızca İmamoğlu'na yönelik haksızlık değil; gazetecilerden akademisyenlere, sanatçılardan sivil toplum temsilcilerine kadar muhalif her sesi susturmaya çalışan sistematik baskının bir parçasıdır. Hukukun keyfi bir intikam aracına dönüştürülmesi, devlet ile vatandaş arasındaki güveni temelden sarsmaktadır. Bugün bir kişinin diploması iptal edilebiliyorsa, yarın hepimizin mülkiyeti, vatandaşlığı, çalışma hakkı, emekliliği ya da geçmişi dahi tehlike altına girebilir. Türkiye bir hukuk devletidir ve hukukun üstünlüğü yalnızca belli kesimlere değil, herkes için geçerli olmalıdır. Bizler buradan yüksek sesle tekrar ediyoruz: Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Ekrem İmamoğlu derhal serbest bırakılmalı, tüm siyasi tutuklular özgürlüğüne kavuşmalıdır. Türkiye, keyfi cezalarla değil, demokratik değerlerle yönetilmelidir. Halkın iradesine ve demokrasiye sahip çıkıyoruz" denildi.