(ANKARA) - Türk Toraks Derneği Başkan Çağlar Çuhadaroğlu, tütün kullanımının sağlık harcamaları ve ekonomiye etkilerine ilişkin, "Hastalıklar nedeni ile harcayacağınız paralar, tütün satmakla elde edeceğiniz vergiyi de o tütünün yarattığı ekonominin de çok çok üstünde. Dünyanın büyük borsalarında bu tütün firmaları bayağı yukarıdalar. Hem resmi satıyor hem kaçak satıyor. Ama diğer taraftan bir de kanser, kronik hastalıklar, ilacı, hastane masrafları, iş gücü kaybı... Bunların hepsini eklediğinizde sigaradan kendileri için kazandıkları para, devletlerin o satışlardan aldıkları vergilerin kat kat kat üstünde" dedi. Dernek Başkan Yardımcısı Oğuz Kılınç da elektronik sigarayı deneyen her dört kişiden üçünün bağımlı hale geldiğini vurguladı.

Türk Toraks Derneği Başkanı Çağlar Çuhadaroğlu ve Başkan Yardımcısı Oğuz Kılınç, Ankara'da düzenlenen basın toplantısında, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çağlar Çuhadaroğlu, derneğin çalışmalarının tıbbi eğitim ve çocukların bilimsel gelişiminin yanı sıra meslektaşlarının sorunlarını ve tütün kullanımının toplumsal etkilerini de kapsadığını belirtti. Dernek bünyesinde bu konularda çalışma grupları bulunduğunu, grupların bilimsel çalışmalar yürüttüğünü ve raporlar hazırladığını ifade eden Çuhadaroğlu, çalışmaların takibini yaptıklarını ve yeni kuşaklara aktarmaya önem verdiklerini söyledi.

Derneğin son dönemde en fazla ilgilendiği konuların elektronik sigara ve tütün kullanımına ilişkin sorunlar olduğunu kaydeden Çuhadaroğlu, tütün endüstrisinin pazarını genişletmek için yeni tüketicilere, özellikle gençlere yöneldiğini söyledi. Dernek olarak sınırlı bütçelerle bu alandaki verileri toplamak için yoğun çaba harcadıklarını belirten Çuhadaroğlu, temiz havanın önemine dikkati çekti.

KILINÇ: "4207 SAYILI YASA DÜNYANIN EN GÜÇLÜ YASASI"

Derneğin Başkan Yardımcısı Oğuz Kılınç, Meclis'teki 2027 yılı bütçe görüşmeleri nedeniyle ertelenen "4207 sayılı sigara yasasının geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik kanun teklifinin" ocak ayından itibaren yeniden gündeme geleceğini söyledi. Yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Adalet Komisyonu'nda görüşüleceğini aktaran Kılınç, "Tütün endüstrisinin müdahil olup elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin ruhsatlandırılmasına yönelik bir çabası var" ifadelerini kullandı.

Kılınç, bu ürünlerin ruhsatlandırılmasının tehlikelerine dikkati çekmek ve yasanın zayıflatılmasını önlemek amacıyla alanda çalışan dernekleri bir araya getirerek "Beşi Bir Yerde" adıyla öneri sunduklarını belirtti. 4207 sayılı yasanın 2008 yılında uygulanmaya başlandığını ve 2011 yılına kadar bu alanda önemli başarılar elde edildiğini ifade eden Kılınç, sonraki dönemde tütün endüstrisinin müdahalesiyle kazanımların kaybedildiğini savundu.

Kılınç, 15 yaş üstü nüfusta tütün kullanım oranının daha önce yüzde 20'lere kadar düştüğünü, ancak yeniden yüzde 33,4'e yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri de buna dahil. Yasak olması şu anda yasalarımız gereğince bunların ithalatı, pazarlanması yasak ama herhangi bir dijital pazarlama platformuna girdiğinizde bunları rahatlıkla elde edebiliyorsunuz. Bu da ciddi bir sıkıntı. Ve son yaptığımız bir çalışmada bu ürünleri satan sadece iki tane ana kaynak platform olduğunu biliyoruz. Oradan çeşitleniyor. Aslında bu dert edinilse o iki ana kaynak kontrol edilerek pazarlanması bir gecede sonuçlandırılabilir. Bu konuda Sağlık Bakanlığımızla, diğer karar verici makamlarla Türk Toraks Derneği olarak başkanım da söyledi, ayda en az 3-4 kere ciddi görüşmeler yapıyoruz. Hem yüz yüze hem de network'ünde bulunduğumuz sağlık sürecinde içinde diğer derneklerle birlikte bu çalışmalarımız devam ediyor."

ÇUHA­DAROĞLU: ELEKTRONİK SİGARA ÜRÜNLERİ ALIŞVERİŞ SİTELERİNDE SATILIYOR

Çuhadaroğlu, tütün mücadelesinin 35 yıldır içinde olduklarını ve 4207 sayılı yasanın çıkarılması sürecinde de milletvekilleriyle tek tek görüşerek verileri aktardığını anlattı. Elektronik sigara kullanımına ilişkin eleştiriler aldıklarını dile getiren Çuhadaroğlu, sosyal medya üzerinden kendilerine yönelik paylaşımları ve bu paylaşımları yapan hesapları incelediklerini söyledi.

Çuhadaroğlu, Türkiye'de sigara ürünleri satan bazı ekiplerin Londra üzerinden sosyal medya saldırıları gerçekleştirdiğini, bu hesapların sahiplerinin tespit edildiğini ve ertesi gün kendilerine ulaşıldığını ifade etti. Ürünlerin Türkiye'deki tanınmış alışveriş sitelerinde gıda aroması adı altında satışa sunulduğunu belirten Çuhadaroğlu, "Türkiye'nin ünlü satış sitelerinde gıda aroması olarak tanıtılıyor. Biz fark etmemiştik gıda aroması diye tanıttığını. Hakikaten ülkede bunlar şu anda servis ediliyor. Ülkede bunlar çok meşhur, belki sizin de ayakkabınızı, tişörtünüzü aldığınız meşhur alışveriş sitelerinde satılıyorlar. Biliyorlar mı onlar bilmiyorum ama sanki sen onu alacaksın da kekine damla damlatacaksın. Şeftali kek olacak gibi düşünüyorsun ama bildiğiniz şeftali buharı. Fitilleri satılıyor, sanıyorsun ki koku fitili, halbuki sarma fitil gibi şeyler. Özetle ciddi problem var" diye konuştu.

Tütün kullanımının yalnızca tütün ürünleriyle sınırlı bir sorun olarak değerlendirilmemesi gerektiğini aktaran Çuhadaroğlu, "Bugün uyuşturucu kullananların yüzde 60-70'i bu işe sigarayla başlıyor. Belki daha fazla hocam, bu oranlara daha hakim. Şimdi 'Her sigara içen uyuşturucu mu kullanacak?' deniliyor. Hayır, risk artıyor arkadaşlar" dedi.

KILINÇ: "NİKOTİN BAĞIMLILIK GÜCÜ AÇISINDAN EROİN VE KOKAİNE EŞDEĞER"

Kılınç, nikotinin bağımlılık gücü bakımından eroin ve kokainle eşdeğer bir uyuşturucu olarak tanımlandığını belirtti. Elektronik sigarayı deneyen her dört kişiden üçünün bağımlı hale geldiğini ifade eden Kılınç, 13-15 yaş grubundaki erkek çocukların dörtte birinin, kız çocukların ise beşte birinin elektronik sigarayı denediğini söyledi.

Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin daha az zararlı olduğu yönündeki söylemlerin bilimsel dayanağı bulunmadığını savunan Kılınç, "Bu maddeye maruz kalan insanlar ne kadar erken yaşta tanışırlarsa o kadar uzun süre müşteri olma ihtimalleri var. 18 yaşın altına satış stratejilerini çok ciddi şekilde uyguluyorlar nikotin endüstrisi. Bu ürünlerin yasak kapsamından çıkarılıp, 'İşte ne olduğu belli olmayan ürünler satılıyor. Bunu ruhsatlandırıp ne ürün olduğu belli olsun' demek tüketimin yüzde 180 artması anlamına geliyor. Onun için hiçbir koşulda bu ürünlerin ruhsatlandırılmaması lazım. Bu konuda Meclis'teki girişimlerimiz devam ediyor. Masum bir şeyden bahsetmiyoruz. Ruhsatların iptal edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Sağlık harcaması nasıl bir ülkeyi batırabilir" diyen Çağlar Çuhadaroğlu, tütün kullanımının sağlık harcamaları ve ekonomik etkilerine de değindi. Nüfusun yaşlanması ve emekli oranlarının artmasıyla hastalıklar nedeniyle yapılacak harcamaların öneminin daha da arttığını vurgulayan Çuhadaroğlu, "Hastalıklar nedeni ile harcayacağınız paralar, tütün satmakla elde edeceğiniz vergiyi de o tütünün yarattığı ekonominin de çok çok üstünde. Dünyanın büyük borsalarında bu tütün firmaları bayağı yukarıdalar. Hem resmi satıyor hem kaçak satıyor. Ama diğer taraftan bir de kanser, kronik hastalıklar, ilacı, hastane masrafları, iş gücü kaybı... Bunların hepsini eklediğinizde sigaradan kendileri için kazandıkları para, devletlerin o satışlardan aldıkları vergilerin kat kat kat üstünde" dedi.

KILINÇ: "TÜTÜN KONTROLÜ İÇİN ARZ VE TALEP ÖNLEMLERİ BİRLİKTE UYGULANMALI"

Başkan Yardımcısı Kılınç, tütün ve nikotin kontrolünde talebi azaltıcı ve arzı azaltıcı olmak üzere iki temel bileşen bulunduğunu söyleyerek, "Yeni ruhsat verilmemesi, mevcut ruhsatların azaltılması, katkı maddelerinin yasaklanması, mentol ve diğer aromalar dahil olmak üzere satış pazarlama ağının kısıtlanması ve denetimin, uygulamaların güçlü yasamızın amaçladığı şekilde uygulanması ve denetlenmesi; bu hepsi birlikte kullanılırsa bu iş oluyor" diye konuştu.

Dernek olarak geçen yıl uluslararası bir dergide yayımladıkları çalışmada tütün kontrolüyle ilişkili başka faktörleri de ortaya koyduklarını söyleyen Kılınç, şöyle konuştu:

"Bunlara biz tütün kontrol stratejisi diyoruz. Arzı ve talebi azaltıcı önlemler. Bunlarla birlikte ülkenizdeki demokrasinin kalitesinin artması gerekiyor. Hukukun üstünlüğü indeksinin artması gerekiyor. Yolsuzluk indeksinin azalması gerekiyor. Parlamentonuzdaki kadın parlamenter sayınızın artması gerekiyor. Gayrisafi milli hasıladan sağlığa ayrılan payın artması gerekiyor. Bu beş faktörle de ilişkili olduğunu biz gösterdik. Dünyada 31 ülkede tütün kontrolü yapan 31 ülkenin tütün kontrol stratejilerini karşılaştırdığımızda bizim de içinde olduğumuz bu beş faktörün, arzı azaltıcı ve talebi azaltıcı ürün önlemlerle birlikte uygulandığında tütün nedenli, nikotin nedenli hastalıkların ve ölümlerin süratle azaldığını gösteriyor çalışmalar."

Oğuz Kılınç, 2025 yılı TÜİK verilerine göre 15 yaş üzeri nüfusta toplam sigara içme oranının yüzde 33,2 olduğunu; bu oranın erkeklerde yüzde 46, kadınlarda yüzde 20,6 olarak kaydedildiğini belirtti. Aynı yıl 80 milyar adet sigara tüketildiğini söyleyen Kılınç, bunun Türkiye Cumhuriyeti tarihinin rekoru olduğunu ifade etti. Kılınç, Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında tütün tüketiminde birinci, dünya genelinde ise ikinci sırada olduğunu söyledi.