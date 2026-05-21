Türk Vatandaşları Güvenle Dönecek

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahale sonrası alıkonulan Türk vatandaşlarının güvenli şekilde Türkiye'ye dönüşü için çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Fidan, "Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail'in müdahalesi ve alıkonulan Türk vatandaşlarının Türkiye'ye dönmeleri için yapılan girişimlere ilişkin açıklama yaptı.

Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirilen hukuka aykırı müdahale sonucunda alıkonulan vatandaşlarımızın güvenliğini ve ülkemize sağ salim dönüşlerini sağlamak için ilgili tüm kurumlarımızla birlikte çalışıyoruz."

Bugün düzenleyeceğimiz özel uçak seferleriyle vatandaşlarımızı ve üçüncü ülkelerden katılımcıları Türkiye'ye getirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızın haklarını gözetmeyi ve Gazze'deki sivillere karşı insani sorumluluğumuzu yerine getirmeyi sürdürecek; Filistin halkına desteğimizi kararlılıkla devam ettireceğiz."