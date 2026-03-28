Türk ve Bangladeşli Bakanlar STRATCOM'da Buluştu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türk ve Bangladeşli Bakanlar STRATCOM'da Buluştu

Türk ve Bangladeşli Bakanlar STRATCOM\'da Buluştu
28.03.2026 21:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Duran, Bangladeş Bakanı ile medya ve iletişimde işbirliğini görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) kapsamında Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon ile bir araya geldi.

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, STRATCOM Zirvesi'ndeki görüşmeleri kapsamında Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Swapon'la bir araya geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde, medya ve iletişim alanında karşılıklı işbirliği imkanları, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve küresel ölçekte iletişim ağlarının güçlendirilmesi konularını ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, farklı coğrafyalarla kurduğumuz çok boyutlu iletişim işbirliklerini geliştirmeye ve ortak çalışmalarımızı çeşitlendirmeye önem veriyoruz. Türkiye ile Bangladeş arasındaki dostane ilişkilerin, iletişim alanında da yeni ve kalıcı işbirlikleriyle daha ileri taşınacağına inanıyorum."

Kaynak: AA

Politika, Güncel, Ankara, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk ve Bangladeşli Bakanlar STRATCOM'da Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
21:15
Kerkük Havalimanı’na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Kerkük Havalimanı'na saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
20:58
Nestle’nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
Nestle'nin içinde 12 ton çikolata bulunan tırı çalındı
20:12
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok Ardı ardına fırlattılar
Savaşın yeni aktörünün durmaya niyeti yok! Ardı ardına fırlattılar
19:25
ABD’nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu’ya ulaştı
ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı
18:52
İran, İsrail’in Kızıldeniz’deki en büyük kentini vurdu
İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu
17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 21:54:03. #7.12#
SON DAKİKA: Türk ve Bangladeşli Bakanlar STRATCOM'da Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.