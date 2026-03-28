Türk ve Bangladeşli Bakanlar STRATCOM\'da Buluştu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) kapsamında Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Zahir Uddin Swapon ile bir araya geldi.

Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, STRATCOM Zirvesi'ndeki görüşmeleri kapsamında Bangladeş Enformasyon ve Yayıncılık Bakanı Swapon'la bir araya geldiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Görüşmemizde, medya ve iletişim alanında karşılıklı işbirliği imkanları, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve küresel ölçekte iletişim ağlarının güçlendirilmesi konularını ele aldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, farklı coğrafyalarla kurduğumuz çok boyutlu iletişim işbirliklerini geliştirmeye ve ortak çalışmalarımızı çeşitlendirmeye önem veriyoruz. Türkiye ile Bangladeş arasındaki dostane ilişkilerin, iletişim alanında da yeni ve kalıcı işbirlikleriyle daha ileri taşınacağına inanıyorum."