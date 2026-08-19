Türk ve Katar Genelkurmay Başkanları Görüştü
Orgeneral Bayraktaroğlu, Korgeneral Al-Mannai ile ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüştü.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Jassim Bin Mohammed Al-Mannai ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.
Kaynak: DHA
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