Türk ve Nijer Genelkurmay Başkanları Görüştü
Org. Selçuk Bayraktaroğlu, Tümgt. Moussa Salaou Barmou ile ikili ilişkiler hakkında konuştu.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Nijer Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Moussa Salaou Barmou ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Nijer Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Moussa Salaou Barmou ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.
Kaynak: DHA
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