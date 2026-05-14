Türk ve Polonya Üniversiteleri Arasında İş Birliği

(ANKARA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar başkanlığında Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında imzalanan "Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı"nın yanı sıra 15 Türk üniversitesi çeşitli Polonya üniversiteleri ile 70'den fazla mutabakat zaptı ve iş birliği anlaşmasına imza attı.

Yükseköğretim Kurulu ile Polonya Bilim ve Yükseköğretim Bakanlığı arasında imzalanan Mutabakat Zaptı kapsamında yapay zeka, dijital teknolojiler, enerji dönüşümü, sağlık bilimleri, biyoteknoloji, sürdürülebilir tarım ve yenilikçi endüstriyel teknolojiler gibi stratejik alanlarda ortak projeler geliştirilecek. Ayrıca ortak diploma programları açılacak, bilimsel konsorsiyumlar kurulacak, araştırmacı hareketliliği artırılacak.

Türk ve Polonya yükseköğretim kurumları arasında gerçekleştirilen anlaşmalarda üniversitelerin ihtisaslaştıkları akademik alanlara öncelik verildi. Teknik üniversiteler arasında mühendislik ve teknoloji odaklı iş birlikleri öne çıkarken sağlık, veterinerlik, tarım ve yaşam bilimleri alanlarında uzmanlaşan üniversiteler arasında da ortak araştırma ve akademik hareketlilik imkanlarını geliştirmeye yönelik anlaşmalar yapıldı.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, YEDİ POLONYA ÜNİVERSİTESİ İLE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNE İMZA ATTI

Atatürk Üniversitesi, yedi Polonya üniversitesi ile iş birliği protokolüne imza attı. Üniversitenin anlaşma yaptığı üniversiteler Krakow Tarım Üniversitesi, Gdansk Üniversitesi, Silesian Teknoloji Üniversitesi, Lodz Tıp Üniversitesi, Bialystok Üniversitesi, John Paul II Katolik Lublin Üniversitesi ve Poznan Yaşam Bilimleri Üniversitesi oldu. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 10 Polonya üniversitesi ile anlaşma imzalarken, iki üniversite ile de anlaşmaya varıldı. Silesian Teknoloji Üniversitesi, Bialystok Teknoloji Üniversitesi, Kazimierz Wielki Üniversitesi, Poznan Teknoloji Üniversitesi, Olsztyn Warmia ve Mazury Üniversitesi, Gdansk Üniversitesi, Ignatianum Üniversitesi, WSB Akademisi, Poznan Yaşam Bilimleri Üniversitesi ve Gdansk Tıp Üniversitesi ile anlaşmalara imza atılırken Krakow Tarım Üniversitesi ve Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi ile mutabakat sağlandı. Kısa süre içinde bu iki üniversite ile de mutabakata ilişkin resmi imzalar atılacak.

Bursa Teknik Üniversitesi Bialystok Üniversitesi, Varşova Teknoloji Üniversitesi, Silesian Teknoloji Üniversitesi ve Gdansk Teknoloji Üniversitesi olmak üzere dört üniversite ile iş birliği anlaşmaları imzaladı. Eskişehir Teknik Üniversitesi, Lublin Teknoloji Üniversitesi, Kazimierz Wielki Üniversitesi, Poznan Yaşam Bilimleri Üniversitesi, Gdansk Teknoloji Üniversitesi, Gdansk Üniversitesi ve Bialystok Üniversitesi ile olmak üzere altı mutabakat zaptı imzaladı.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Gdynia Denizcilik Üniversitesi, Gdansk Üniversitesi ve Bialystok Üniversitesi ile anlaşmalar imzaladı. Hacettepe Üniversitesi, Gdansk Tıp Üniversitesi, Jagiellonian Üniversitesi, Varşova Üniversitesi, Krakow Ignatianum Üniversitesi, Wroclaw Üniversitesi, Lodz Üniversitesi, Bialystok Üniversitesi ve WSB Üniversitesi ile yükseköğretim alanındaki akademik iş birlikleri, ortak araştırma faaliyetleri, öğrenci-akademisyen hareketliliği ve kurumsal ilişkilerin geliştirilmesine yönelik iş birliği anlaşmaları imzalanması konusunda mutabık kaldı. Gebze Teknik Üniversitesi, Bialystok Üniversitesi ile, İstanbul Üniversitesi, Lodz Tıp Üniversitesi ve Poznan Teknoloji Üniversitesi ile iş birliği anlaşması imzaladı. İstanbul Üniversitesi ayrıca Varşova Üniversitesi ile de anlaşma imzalamak konusunda mutabık kaldı.

İSTANBUL ÜNİVERSİTE'SİNDEN SEKİZ ANLAŞMA

İstanbul Teknik Üniversitesi ziyarette sekiz Polonya üniversitesi ile iş birliği anlaşması imzaladı. İTÜ daha önce de üç üniversite ile anlaşmaya imza atmıştı. Böylece İTÜ toplam 11 Polonya üniversitesi ile ortak çalışmalar yürütecek. İTÜ, Varşova Üniversitesi, Silesian Teknoloji Üniversitesi, Wroclaw Üniversitesi, Gdansk Teknoloji Üniversitesi, Gdynia Denizcilik Üniversitesi, Lodz Tıp Üniversitesi, Varşova Teknoloji Üniversitesi ve Lublin Teknoloji Üniversitesi ile mutabakat zaptı imzaladı. Üniversite daha önce de Krakow AGH Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Gdansk Üniversitesi ve Krakow Teknoloji Üniversitesi ile anlaşmalar yapmıştı. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Gdansk Üniversitesi ile iş birliği anlaşması imzalarken sekiz ayrı üniversite ile de görüşmelerini sürdürüyor.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Krakow Ignatianum Üniversitesi, Poznan Yaşam Bilimleri Üniversitesi, Poznan Teknoloji Üniversitesi, Bialystok Teknoloji Üniversitesi ve Silesian Teknoloji Üniversitesi olmak üzere 5 üniversite ile; Karadeniz Teknik Üniversitesi, Lublin Teknoloji Üniversitesi, Gdansk Teknoloji Üniversitesi, Gdynia Denizcilik Üniversitesi ve Bialystok Teknoloji Üniversitesi olmak üzere dört üniversite ile iş birliği anlaşması imzaladı. Konya Teknik Üniversitesi, Gdansk Teknoloji Üniversitesi ve Bialystok Teknoloji Üniversitesi ile anlaşma imzaladı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Krakow AGH Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Krakow Teknoloji Üniversitesi, Krakow Tarım Üniversitesi, Bialystok Teknoloji Üniversitesi, Koszalin Teknoloji Üniversitesi ve Gdansk Teknoloji Üniversitesi olmak üzere altı üniversite ile iş birliği anlaşmaları yaptı. Trakya Üniversitesi ise Gdansk Üniversitesi ve Bialystok Üniversitesiyle iş birliği yaptı.

Türk ve Polonya üniversiteleri arasında uluslararasılaşma kapasitesinin artırılması ve bilim diplomasisinin güçlendirilmesi yönünde yapılan anlaşmalarla ortak araştırma projeleri, öğrenci ve akademisyen hareketliliği, disiplinlerarası bilimsel çalışmalar geliştirilecek.