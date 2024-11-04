Türk ve Türkmenistan Genelkurmay Başkanları Görüştü

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Türkmenistan Genelkurmay Başkanı Albay Akmırat Anemetov ile görüştü.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Türkmenistan Genelkurmay Başkanı Albay Anemetov'u askeri törenle karşıladı.

Törenin ardından Orgeneral Gürak ile Albay Anemetov ve heyetler, Genelkurmay Karargahında görüşme gerçekleştirdi.