Türk ve Yunan Mutfağı Arasındaki Benzerlikler

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Gastronomi uzmanı Maria Ekmekçioğlu, Türk ve Yunan mutfağı arasında çok farklılığın bulunmadığını, birçok yemek isminin bile aynı olduğunu söyledi.

Fethiye ilçesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası Gastronomi Kültür ve Dostluk Festivali'ne katılan Ekmekçioğlu, AA muhabirine, Türk ve Yunan halkının birbirinin yemeklerini çok sevdiğini ifade etti.

Yunanistan'daki restoranlarda enginar, dolmalar, keşkekler, tas kebap, imam bayıldı hatta hünkar beğendinin bile bulunduğunu dile getiren Ekmekçioğlu, "Burada da Yunanistan'da da kalamar ya tavada ya ızgarada yapılıyor. Tek fark kalamar değil kalamari deniliyor. Salata desen aynı. Belki pişirme tarzlarında farklılıklar olabilir. Yunanistan'da fazla tereyağı kullanılmıyor, Anadolu mutfağında daha çok tereyağı kullanımı var." diye konuştu.

İki ülke arasında görülebilen en büyük farkın kuyruk yağı olduğunu savunan Ekmekçioğlu, Yunanistan'da hiç kullanılmayan kuyruk yağının Türkiye'de kebaplarda, Güneydoğu Anadolu'daki mutfakta epey fazla kullanıldığını kaydetti.

"Yemeklerimizin isimleri bile aynı"

Yunan mutfağında fazla baharat kullanılmadığını anlatan Ekmekçioğlu, "Yunanistan'da sakız kullanılıyor, özellikle tatlılarda. Türkiye'de ise fazla kullanılmıyor. Pilava, Türk mutfağında sakız kullanıldığını görmedim. Sadece sakızlı muhallebide kullanılıyor. Yemeklerimizin isimleri bile aynı. İki ülke mutfağı arasında kokoretsi, caciki, dolmadakia'de olduğu gibi isim ve köken konusunda polemikler var. Bu yemeklerin nereden başladığı, kime ait olduğuna dair tartışmalar oluyor. Bu tartışmalar hep devam etsin. Bunlar devam ettiği sürece Türkiye ile Yunanistan arasında gastronomiyle ilgili çok güzel bir dostluk köprüsü kuruluyor." değerlendirmesini yaptı.