Türk yatırımcıların kurduğu ilaç tesisi Bakü'de 60 milyon kutu kapasiteyle açıldı - Son Dakika
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Türk yatırımcıların kurduğu ilaç tesisi Bakü'de 60 milyon kutu kapasiteyle açıldı

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Türk yatırımcıların kurduğu ilaç tesisi Bakü\'de 60 milyon kutu kapasiteyle açıldı
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Türk yatırımcılar tarafından Bakü yakınındaki Pirallahı Sanayi Parkı'nda kurulan Azerbaycan'ın en büyük ilaç üretim tesisi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle açıldı. Yıllık 60 milyon kutu kapasiteli tesiste 178 kişi istihdam edilecek, ilaçlar Özbekistan ve Kazakistan'a ihraç edilecek.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'nün yakınlarındaki Pirallahı Sanayi Parkı'nda Türk yatırımcılar tarafından kurulan ülkenin en büyük ilaç üretim tesisi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katıldığı törenle açıldı.

GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri AŞ ile Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı arasında yapılan işbirliği kapsamında kurulan "Gen Pharma Caucasus Manufacturing Operations MMC"nin ilaç üretim tesisinin açılışını Cumhurbaşkanı Aliyev yaptı.

Pirallahı Sanayi Parkı'nda 5,2 hektarlık alanda kurulan tesisin yıllık üretim kapasitesi 60 milyon kutu ilaç, yani yaklaşık 2,5 milyar tablet ve kapsül olarak planlandı.

Tesiste, ağrı kesici ve antibiyotiklerin yanı sıra kardiyoloji, nöroloji, üroloji, diyabetoloji, gastroenteroloji alanında kullanılanlar başta olmak üzere farklı ilaçlar üretilecek.???????

ABD, Japonya, Almanya, İsviçre, Çin, Danimarka, İsveç ve Türkiye'nin önde gelen şirketlerince üretilen ekipmanların kullanıldığı tesiste, 178 kişinin sürekli istihdam edilmesi öngörülüyor.

Üretilecek ilaçların Azerbaycan iç pazarının yanı sıra Özbekistan, Kazakistan, Gürcistan ve diğer ülkelere ihraç edilmesi planlanıyor.

Tesis bünyesinde ayrıca eğitim ve bilimsel işbirliğine yönelik altyapı oluşturuldu. Bu kapsamda Karabağ Üniversitesi ve Azerbaycan Tıp Üniversitesi için resmi eğitim üssü kurulurken fabrikanın Azerbaycan'da ilaç sanayisinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve bilimsel çalışmalara da katkı sağlaması amaçlanıyor.

"Azerbaycan'da 1 numarada yer alıyoruz"

GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Gülmüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fabrikanın açılışının Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından yapılmasının kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, Azerbaycan'da henüz başlangıç seviyesinde bulunan ilaç sektörünün geliştirilmesini hedeflediklerini söyledi.

Gülmüş, tesisin hayati önem taşıyan ilaçların yerel üretimini sağlamak amacıyla kurulduğunu kaydederek fabrikanın hisselerinin yüzde 66'sının GEN İlaç'a, yüzde 29'unun ise Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı İş Geliştirme Fonuna ait olduğunu dile getirdi.

Son teknolojiyle donatılmış fabrikanın inşaatının 2 yıldan kısa sürede tamamlandığını söyleyen Gülmüş, "Burada öncelikli olarak Azerbaycan sağlık sisteminin ihtiyacı olan, hayati öneme haiz ilaçları yapmaya başlayacağız. İlk hedef 2027'de 50 ilacın üretimini gerçekleştirmek." dedi.

Gülmüş, fabrikanın hem Azerbaycan ilaç sanayisinin gelişmesi hem de Azerbaycan-Türkiye ekonomik işbirliği açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak, "Azerbaycan'da ham maddeden son ürüne üretim yapabilecek tek fabrikayız ve o yüzden 1 numarada yer alıyoruz. Ama bu bizim için yetmez. Yeni ilaçların formülasyonlarını tamamlayıp 5 yıl içerisinde 500'ün üzerinde ilaca ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
İlham AliyevKazakistanÖzbekistanAzerbaycanEkonomiİhracatSağlıkGüncelBaküSon Dakika

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