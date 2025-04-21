Türk Yıldızları Antalya'da Prova Uçuşu Yaptı

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirecekleri gösteri öncesi Antalya'da prova uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları, gösteri öncesinde Konyaaltı Sahili'nde 35 dakikalık hazırlık uçuşu gerçekleştirdi.

Kentin dört bir yanında da izlenebilen heyecan dolu prova uçuşuna vatandaşlar ilgi gösterdi. Sahil şeridindeki çok sayıda kişi gösteriyi cep telefonlarıyla kayda aldı.

Türk Yıldızları'nın gösterisi, 23 Nisan saat 18.00'de Konyaaltı Sahili'nden izlenebilecek.