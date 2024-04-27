Türk Yıldızları, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesinde Söyleşi ve İmza Günü Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Türk Yıldızları, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesinde Söyleşi ve İmza Günü Etkinliği Düzenledi

Türk Yıldızları, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesinde Söyleşi ve İmza Günü Etkinliği Düzenledi

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi Türk Yıldızları, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesinde düzenlenen söyleşi ve imza günü etkinliğinde, havacılığa ilgi duyan vatandaşlarla bir araya geldi. Etkinlikte, havacılık tutkunu yetişkin ve çocuklar uçakları inceleyerek fotoğraf çekti, stantları gezdi ve Türk Yıldızları'nın gösterisini izledi. Ayrıca, Türk Yıldızları ekibiyle söyleşi ve imza programında buluşan ziyaretçiler, pilotlara havacılıkla ilgili sorular sordu. Etkinliğe katılan öğrenciler arasında pilot olma hayali kuranlar da vardı.

27.04.2024 17:45
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Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi Türk Yıldızları, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesinde düzenlenen söyleşi ve imza günü etkinliğinde, havacılığa ilgi duyan vatandaşlarla bir araya geldi.

"Türk Yıldızları Söyleşi ve İmza Günü" etkinliğine katılmak için sabah saatlerinden itibaren Yeşilköy'deki müzeye gelen havacılık tutkunu yetişkin ve çocuklar, alanda bulunan uçakları inceleyerek fotoğraf çekti.

Müzede, uçakların yanı sıra havacılık teknolojisi ve Türk havacılığının seyrini gösteren materyallerin sergilendiği stantlar ve panolar da ziyaretçiler tarafından gezildi.

Türkiye'nin uzay çalışmalarına ilişkin bilgi köşesinin de yer aldığı müzede, Türk Yıldızları'nın barkovizyon gösterisi izlendi.

Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Askeri Bandosu da ziyaretçilere konser verdi.

Daha sonra vatandaşlar, Türk Yıldızları ekibiyle söyleşi ve imza programında buluştu.

Ekiptekiler, kendilerini ve timlerini tanıttıktan sonra hava akrobasisi, akrotim gibi gösteri ve faaliyetlere ilişkin bilgi ve tecrübelerini aktardı. Başta çocuklar olmak üzere ziyaretçiler, havacılığa ilişkin merak ettiklerini pilotlara sordu.

Hava pilot binbaşılar Hasan Kocabaş, Kürşat Kömür, Mehmet Balta, Alim Kocaman, Gökhan Esen, Saim Yalçın, Hava Pilot Yüzbaşı Mehmet Kılıç ve basın halkla ilişkiler subayı Üsteğmen Fatih Sağlam sorulara cevap verdi.

Çocukların hayallerini ve hayatlarını etkiliyorlar

Türk Yıldızları'nı görmeye gelen üçüncü sınıf öğrencisi Yiğit Kadir Dinler, AA muhabirine, "Uçmaları beni çok meraklandırıyor. Nasıl böyle ters dönüyorlar, onu merak ettim. Nasıl korkmuyorlar? En korktuğum şey ters dönmek." dedi.

Dinler, büyüyünce asker olmak ve tank sürmek istediğini söyledi.

Sekizinci sınıf öğrencisi Dilek Beray Güney, Türk Yıldızları'nı görmek için Bursa'nın Mudanya ilçesinden geldiğini belirtti. 11 Ekim 2022'de Mudanya'da SOLOTÜRK'ün gösterisini izledikten sonra havacılığa ilgi duymaya başladığını anlatan Güney, pilot olmak istediğini dile getirdi.

Bahçeşehir Üniversitesi Pilotaj Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ömer Boztepe ise "Burada Türk Yıldızları'nın söyleşisi olduğunu öğrendim. Şansıma, uçuşumun olmadığı güne denk geldi. İmza almaya geldim." diye konuştu.

Boztepe, kendisini pilotluğa yönlendiren süreci şöyle anlattı:

"Benim maceram yaklaşık on yıl önce Türk Yıldızları'nı izleyerek başladı. Jetlere, hıza olan tutkum ve ülkeme olan sevgim nedeniyle önce askeri pilot olmak istiyordum. Ancak gözümde çıkan sorun, beni mecburen sivil havacılığa itti. Türk Yıldızları, 2018 yılında Samsun'da gösteriye gelmişti. Orada uçakları yakından görme fırsatım oldu. Hatta birinin içine oturmuştum. İçinde gözyaşları döktüm, gözümden dolayı askeri havacılığı seçemediğim için. Şimdi onlarla tanışıp, beni bu havacılık sevdasıyla tanıştırdıkları için onlara teşekkür etmeye geldim."

Kaynak: AA

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