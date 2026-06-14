Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Kastamonu'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.
Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü etkinlikleri kapsamında Kastamonu semalarında yapılan gösteri, vatandaşlardan ilgi gördü.
Kastamonu Üniversitesi Kampüsü'nde toplanan vatandaşlar ve öğrenciler, Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu ilgiyle izledi. Bazı vatandaşlar uçakların manevralarını cep telefonlarıyla görüntüledi.
Ay-yıldızlı jetlerin yaklaşık yarım saat süren gösterisini izleyenler heyecan dolu anlar yaşadı.
Uçakların duman bırakarak tırmanış, dönüş ve alçalma hareketlerini yapması izleyenlerin beğenisini topladı.
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