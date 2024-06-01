Türk Yıldızları ve HÜRJET'in Gösteri Uçuşu Nefes Kesti - Son Dakika
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Türk Yıldızları ve HÜRJET'in Gösteri Uçuşu Nefes Kesti

Türk Yıldızları ve HÜRJET\'in Gösteri Uçuşu Nefes Kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in, EFES-2024 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun kokpit görüntüleri nefes kesti. Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşuna, Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET de eşlik etti. Tatbikat iki safhada 45 ülkenin katılımıyla tamamlandı.

01.06.2024 15:13
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Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları ve Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in, EFES-2024 Tatbikatı kapsamında gerçekleştirdiği gösteri uçuşunun kokpit görüntüleri nefes kesti.

İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde yapılan tatbikatın seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin sona ermesinin ardından Türk Yıldızları da özgün akrobasi hareketleriyle gösteri yaptı.

Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşuna, Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET de eşlik etti.

Türkiye'nin gökyüzündeki milli takımı olarak da adlandırılan Türk Yıldızları'nın kol uçuşunda yer alan HÜRJET, tatbikatı takip eden yabancı ülke temsilcileri tarafından da yakından gözlemlenme imkanı buldu.

Öte yandan, söz konusu gösteri uçuşunun kokpit içi görüntüler de nefesleri kesti.

Kokpit içerisine yerleştirilen ve 360 derece çekim yapabilen kameralar ile kaydedilen görüntülerde, HÜRJET'in, Türk Yıldızları'nın manevralarına eşlik ettiği anlar yer aldı.

Tatbikat iki safhada 45 ülkenin katılımıyla tamamlandı

EFES-2024 Tatbikatı, 25 Nisan-8 Mayıs'ta "Bilgisayar Destekli Komuta Yeri" ve 9-30 Mayıs'ta "Fiili Atışlı Arazi Safhası" olmak üzere iki safha halinde gerçekleştirildi.

Söz konusu tatbikat, Batı Anadolu, Orta Ege, İzmir Körfezi ile Doğanbey bölgesinde yapıldı. Tatbikata, 45 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların da yer aldığı yaklaşık 11 bin personel katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Efes, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türk Yıldızları ve HÜRJET'in Gösteri Uçuşu Nefes Kesti - Son Dakika

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