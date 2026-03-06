Türkçe Eğitim Konferansı Başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 13-15 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek, "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" için başvurular başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda öğrencilerin Türkçeye hakimiyetlerini güçlendirmek, dil bilincini geliştirmek ve söz varlığını zenginleştirmek amacıyla yürütülen iyi uygulamaların paylaşılacağı "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı"nın 5'incisini düzenleyecek.

Sultanahmet Milli Eğitim Akademisi'nde 13-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek konferansın Onursal Başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yapacak.

Konferansa katılım için Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan öğretmenler, yöneticiler ve akademisyenler, sahada yaptıkları iyi uygulamalarla 13 Mart'a kadar "dilegitimindeiyiuygulamalar.meb.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının kuruluşunun 100. yılında düzenlenecek konferansın ana teması, "Öğrencilerin Söz Varlığı" olarak belirlendi.

Konferans kapsamında erken çocukluktan yetişkinliğe uzanan dil gelişim süreçleri, aile ve çevrenin dil gelişimine etkisi, okuma kültürü, özel gereksinimli öğrencilerin dil gelişimi ile medya ve popüler kültürün dil kullanımına yansımaları ele alınacak.

Alan uzmanlarıyla panel ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi" doğrultusunda düzenlenecek konferansta, milli kültür, sanat, edebiyat, fen, matematik, teknoloji alanları ile mesleki ve teknik alanlarda kullanılan dilin öğrencilerin söz varlığına katkısı, disiplinler arası bir bakışla tartışılarak, oyun ve sporun destekleyici rolü değerlendirilecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortaya koyduğu yaklaşım doğrultusunda kelime öğretimine ilişkin strateji ve teknikler ile söz varlığının ölçülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik yöntemler akademik çerçevede tartışılacak. Sözlü sunumlar ve poster sunumlarının yanı sıra alanında uzman isimlerin katılımıyla paneller ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Türkçenin zenginliğini ortaya koyan iyi uygulamaların paylaşılmasına, öğrencilerin dili anlama ve ifade etme becerilerinin güçlendirilmesine ve söz varlığını merkeze alan özgün çalışmaların yaygınlaştırılmasına katkı sunması hedeflenen konferansa başvurular, iki aşamalı değerlendirme sürecine tabi tutulacak.

Konferans sonunda, sahada uygulanan başarılı örnekler üzerinden elde edilen bulgular ve ulaşılan sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak.

İlk kez 2022 Mayıs'ta "Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Eylem Araştırması" başlığıyla düzenlenen konferans, her yıl farklı temalarda gerçekleştiriliyor.