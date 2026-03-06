Türkçe Eğitim Konferansı Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkçe Eğitim Konferansı Başlıyor

06.03.2026 14:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, 13-15 Mayıs'ta İstanbul'da dil eğitimine yönelik konferans düzenliyor. Başvurular başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 13-15 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenecek, "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı" için başvurular başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda öğrencilerin Türkçeye hakimiyetlerini güçlendirmek, dil bilincini geliştirmek ve söz varlığını zenginleştirmek amacıyla yürütülen iyi uygulamaların paylaşılacağı "Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı"nın 5'incisini düzenleyecek.

Sultanahmet Milli Eğitim Akademisi'nde 13-15 Mayıs'ta gerçekleştirilecek konferansın Onursal Başkanlığını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yapacak.

Konferansa katılım için Bakanlığın merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan öğretmenler, yöneticiler ve akademisyenler, sahada yaptıkları iyi uygulamalarla 13 Mart'a kadar "dilegitimindeiyiuygulamalar.meb.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının kuruluşunun 100. yılında düzenlenecek konferansın ana teması, "Öğrencilerin Söz Varlığı" olarak belirlendi.

Konferans kapsamında erken çocukluktan yetişkinliğe uzanan dil gelişim süreçleri, aile ve çevrenin dil gelişimine etkisi, okuma kültürü, özel gereksinimli öğrencilerin dil gelişimi ile medya ve popüler kültürün dil kullanımına yansımaları ele alınacak.

Alan uzmanlarıyla panel ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen "Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti, Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi" doğrultusunda düzenlenecek konferansta, milli kültür, sanat, edebiyat, fen, matematik, teknoloji alanları ile mesleki ve teknik alanlarda kullanılan dilin öğrencilerin söz varlığına katkısı, disiplinler arası bir bakışla tartışılarak, oyun ve sporun destekleyici rolü değerlendirilecek.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin ortaya koyduğu yaklaşım doğrultusunda kelime öğretimine ilişkin strateji ve teknikler ile söz varlığının ölçülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik yöntemler akademik çerçevede tartışılacak. Sözlü sunumlar ve poster sunumlarının yanı sıra alanında uzman isimlerin katılımıyla paneller ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Türkçenin zenginliğini ortaya koyan iyi uygulamaların paylaşılmasına, öğrencilerin dili anlama ve ifade etme becerilerinin güçlendirilmesine ve söz varlığını merkeze alan özgün çalışmaların yaygınlaştırılmasına katkı sunması hedeflenen konferansa başvurular, iki aşamalı değerlendirme sürecine tabi tutulacak.

Konferans sonunda, sahada uygulanan başarılı örnekler üzerinden elde edilen bulgular ve ulaşılan sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacak.

İlk kez 2022 Mayıs'ta "Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Eylem Araştırması" başlığıyla düzenlenen konferans, her yıl farklı temalarda gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Konferans, İstanbul, Edebiyat, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkçe Eğitim Konferansı Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşime neden baktın“ cinayetinde karar çıktı "Eşime neden baktın?" cinayetinde karar çıktı
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İran, İsrail’e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı
Meksika’dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması Meksika'dan Dünya Kupası için güvenlik açıklaması
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor

14:08
Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
Cezayı duyan araç sürücüler soluğu sırada aldı! Aracınız böyleyse yaptırımı ağır
14:08
Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler
Her şeyin olduğu gibi bunun da suyunu çıkarmadan edemediler
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
13:45
İsrail ve ABD’nin ucuz kahramanlık hikayesi
İsrail ve ABD'nin ucuz kahramanlık hikayesi
13:31
Türkiye Kupası’nda format değişti
Türkiye Kupası'nda format değişti
13:11
Savaşı boşuna çıkarmamış Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Savaşı boşuna çıkarmamış! Bu iddia ortalığı fena karıştıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 14:26:14. #7.13#
SON DAKİKA: Türkçe Eğitim Konferansı Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.