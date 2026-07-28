Türkçe Yaz Okulu İstanbul\'da Sona Erdi

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen ve 6 Temmuz'dan beri süren "2026 Türkçe ve Türkoloji Yaz Okulu", İstanbul'daki kapanış programıyla sona erdi.

YEE, 50 farklı ülkeden 224 uluslararası öğrencinin katıldığı "2026 Türkçe ve Türkoloji Yaz Okulları"nın kapanış etkinliği kapsamında İstanbul Boğazı'nda tekne turu düzenledi.

Etkinliğin açılışında konuşan YEE Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Cahid Şenel, Türkçenin farklı ülkelerden gelen öğrencileri ortak paydada buluşturduğunu belirterek, "Hedeflediğimiz birlik ve beraberliği, Yunus Emre'nin ifade ettiği gibi gönülden gönüle köprüler kurarak pekiştirmek için bir araya geldik. Bir ay boyunca çeşitli şehirlerde eğitim aldınız, programımızı ise dünyanın ve Türkiye'nin göz bebeği İstanbul'da tamamlıyoruz." dedi.

Şenel, "Umarım çok verimli bir süreç geçirmişsinizdir, bu misafirliğimizden memnuniyetle ayrılıyorsunuzdur ve hem Türkçe hem de Türkiye gönlünüzde güzel bir yer edinmiştir." ifadelerini kullandı.

Programın büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü vurgulayan Şenel, hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkçe ve Türkoloji Yaz Okulları kapsamında Türkiye'ye gelen öğrenciler, kapanış programı öncesinde AA muhabirine deneyimlerini anlattı.

Tanzanyalı öğrenci Zeynep Rajab Ali, program kapsamında Çanakkale'de eğitim aldığını belirterek, kentte insanların sıcakkanlı ve yardımsever olmasının kendisini etkilediğini söyledi.

Ali, Türkçe öğrenmeye Türk dizileri sayesinde başladığını dile getirerek, Türk alfabesinin ana diliyle benzerlik göstermesi sayesinde dili öğrenirken büyük zorluk yaşamadığını kaydetti.

Türk kültüründe en çok düğün geleneklerinin dikkatini çektiğini ifade eden Ali, özellikle kına gecesinin ülkesindeki uygulamalardan oldukça farklı olduğunu belirtti.

"Bence herkesin Türkçe öğrenmesi gerekiyor"

Ürdün'den programa katılan Raghad Aldawar ise yaz okulunu Malatya'da geçirdiğini söyleyerek, "Çok güzel etkinliklere katıldık, çok güzel aktiviteler yaptık. Oranın insanları da çok güzeldi. Çok güzel şeyler yaşadık. Sonsuza kadar gülümseyerek hatırlayacağımız anılar biriktirdik gerçekten." ifadelerini kullandı.

Aldawar, programın çok iyi planlandığını belirterek, öğretim görevlileriyle program kapsamında düzenlenen kültürel etkinliklerden büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Türkçeyi "çok güzel ve anlamlı bir dil" olarak tanımlayan Aldawar, "Bence herkesin Türkçe öğrenmesi gerekiyor." dedi.

Aldawar, Türkçede yer alıp birçok dilde karşılığı bulunmayan kelimeler olduğuna dikkati çekerek, buna örnek olarak "iyi ki" ifadesini gösterdi.

Türk kültüründe kendisini en çok insanların samimiyeti ve misafirperverliğinin etkilediğini vurgulayan Aldawar, bunun tüm öğrenciler üzerinde olumlu izlenim bıraktığını söyledi.

"İstanbul bambaşka. Çok beğendim, çok sevdim"

Pakistanlı öğrenci Syed Taha Mukarram Ali Kazmı da Tokat'ta eğitim aldığını belirterek, Türkçeye ilgisinin Türk dizileri ve şarkıları sayesinde başladığını anlattı.

YEE'deki öğretmenlerin ilgisinin Türkçeye olan sevgisini daha da artırdığını ifade eden Kazmı, Türkçenin Urduca ve Arapçayla ortak kelimeler içermesinin öğrenme sürecini kolaylaştırdığını söyledi.

Kazmı, Türkçe derslerinin her zaman eğlenceli geçtiğini anlatarak, işletme eğitimi almasına rağmen Türkçe derslerine katılmaktan büyük keyif aldığını dile getirdi.

Türkiye'ye ilk kez geldiğini aktaran Kazmı, Tokat'ın yanı sıra Sivas, Amasya ve İstanbul'u ziyaret ettiğini belirterek, "İstanbul bambaşka. Çok beğendim, çok sevdim. Özellikle Türk insanları harika." diye konuştu.

2026 Türkçe Yaz Okulu

13 şehirde 14 üniversite işbirliğiyle düzenlenen "2026 Türkçe Yaz Okulu Programı"na 42 ülkeden 166 öğrenci katılmıştı.

Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek, Endonezya, Fas, Filistin, Fransa, Gambiya, Gürcistan, Hırvatistan, Irak, İngiltere, Kamboçya, Karadağ, Kazakistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Litvanya, Lübnan, Malezya, Meksika, Mısır, Moldova, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Ruanda, Rusya, Senegal, Sırbistan, Somali, Suriye, Suudi Arabistan, Tanzanya, Tunus, Umman, Ürdün ve Venezuela'dan gelen öğrencilere, A2, B1, B2, C1 ve C2 seviyelerinde Türkçe eğitimi verilmişti.

2026 Türkoloji Yaz Okulu

Türkçe ve Türkoloji alan derslerinden oluşan "2026 Türkoloji Yaz Okulu"na 18 farklı ülkeden 38 öğrenci katılmıştı.

Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Güney Kore, Gürcistan, Irak, İtalya, Kazakistan, Kosova, Lübnan, Mısır, Özbekistan, Polonya, Rusya, Sırbistan, Ukrayna ve Ürdün'den gelen öğrenciler, bu program kapsamında Türkçenin tipolojisi, ses bilimsel ve bütünsel özellikleri, yazım kuralları, Türkiye Türkçesi sözlük bilgisi, Türkçenin tarihsel gelişimi, metin incelemeleri, söz dizimi, Türk edebiyatına giriş gibi alan dersleri almıştı.