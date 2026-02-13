Sinop'un Türkeli ilçesinde heyelan sebebiyle kapanan köy yolunda ulaşım yeniden sağlanmaya başlandı.
Bölgede etkili olan yağmurun ardından ilçeye bağlı Yusuflu köyü Emrelli Mahallesi yolunda 9 Şubat'ta heyelan meydana geldi.
Yolun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce bölgede yürütülen temizlik ve yol açma çalışmaları tamamlandı.
Çalışmaların ardından yol, yeniden ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Türkeli'de Heyelan Sonrası Yol Yeniden Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?