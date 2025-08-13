Türkeli\'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Sinop'un Türkeli ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Kübra K'nin kullandığı 57 ABM 574 plakalı motosiklet, Güzelyurt Mahallesi Metinbostancıoğlu Caddesi'nde devrildi.
Kazada, sürücü Kübra K. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Türkeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
