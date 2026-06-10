Türkeli MYO Mezuniyet Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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Türkeli MYO Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

Türkeli MYO Mezuniyet Töreni Gerçekleşti
10.06.2026 14:50
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Türkeli MYO'da 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni, kaymakamın tebrikleriyle yapıldı.

Sinop Üniversitesi Türkeli Meslek Yüksekokulunda 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Türkeli Huzur Dinçel Stadı'nda yapılan tören, öğrencilerin kortej geçişiyle başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende konuşan Kaymakam Cezmi Kandemir, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Öğrencilere meslek hayatlarında başarı dileyen Kandemir, "Emeklerinin karşılığını alan gençlerimizi mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin geleceğinde önemli görevler üstleneceğinize inanıyor, yolunuzun ve bahtınızın açık olmasını diliyorum." dedi.

Daha sonra dereceye giren öğrencilere plaket verilen tören, öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.

Törene Belediye Başkanı Veysel Şahin, Sinop Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sabri Bilgin, akademisyenler ile öğrencilerin aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkeli MYO Mezuniyet Töreni Gerçekleşti - Son Dakika

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