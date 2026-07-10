Türkeş'ten Bakan Tekin'e Tepki

(ANKARA) - AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kurtuluş Savaşı'na ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan "Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı" ifadelerine tepki gösterdi. Türkeş, "Kurtuluş Savaşı, Türk'ün ateşle imtihanıdır. Nokta" dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Kurtuluş Savaşı"nın isminin değişmesine yönelik kamuoyuna yansıyan sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Tekin, AK Partili vekillerle bir araya geldiği toplantıda müfredatta yapılacak değişikliklere ilişkin sunumunda Kuruluş Savaşı'na ilişkin "Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı" ifadelerini kullanmıştı.

Türkeş ise bugün yaptığı paylaşımda, Tekin'in sözlerine, "Kurtuluş Savaşı, Türk'ün ateşle imtihanıdır. Nokta" yanıtını verdi.