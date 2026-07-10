(ANKARA) - AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Kurtuluş Savaşı'na ilişkin olarak kamuoyuna yansıyan "Neyden kurtuluyoruz? Ondan önce koskoca Osmanlı İmparatorluğu vardı" ifadelerine tepki gösterdi. Türkeş, "Kurtuluş Savaşı, Türk'ün ateşle imtihanıdır. Nokta" dedi.
AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "Kurtuluş Savaşı"nın isminin değişmesine yönelik kamuoyuna yansıyan sözlerine tepki gösterdi.
Son Dakika › Güncel › Türkeş'ten Bakan Tekin'e Tepki - Son Dakika
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