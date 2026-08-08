AK Partili Türkeş\'ten MHP\'li Bülbül\'e sert tepki: Saldırgan tavrı dehşet verici

TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülen "çerçeve yasa" teklifi sırasında MHP ve İYİ Parti milletvekilleri arasında sert bir tartışma yaşandı. İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş’ın, babası Alparslan Türkeş’in siyasi mirasının kullanılmasına tepki göstererek söylediği "Kendi yaptıkları pislikleri de Türkeş’i çamaşır suyu yaparak aklayamaz" sözleri salonda tansiyonu yükseltti.

"SEN AĞZINI TOPLA, PİSLİK SENSİN"

Sözlere sert tepki gösteren MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, "Sen ağzını topla, pislik sensin" diyerek masaya yumruk vurdu ve duruma tepki gösteren İYİ Partili Burak Dalgın’ın üzerine yürüdü.

KIZ KARDEŞİNE DESTEK ÇIKTI

Yaşanan gerilimin ardından AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kız kardeşi Ayyüce Türkeş Taş’a yönelik sergilenen tavrı kınadı. MHP'li Bülbül'ün tutumunu dehşet verici olarak niteleyen Türkeş, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin, milletimizin yarınlarını doğrudan ilgilendiren çok kritik bir meselede; kendilerini yetiştirdiğini iddia ettikleri Merhumun ailesine mensup bir hanıma, bir milletvekiline, yalnızca dile getirdiği demokratik eleştiriler nedeniyle sergilenen tahammülsüzlüğü ve saldırgan tavrı dehşet verici buluyorum. Asgaride, teröristlere gösterilen toleransın onda birinin; kendi ifadeleriyle hiçbir suç işlememiş, hatta herhangi bir örgüt üyeliği dahi bulunmayan bir hanımefendiye ve milletvekiline de gösterilmesini beklerdim."