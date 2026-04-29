Türkiye 2026'da Pamuk İhtiyacının Yüzde 75'ini İthal Edecek

Türkiye, 2026 yılında pamuk ihtiyacının yüzde 75'ini ithalatla karşılamak zorunda kalacak. Bu yıl pamuk ekim alanları 200 bin hektara gerileyerek en düşük seviyeye inecek. 2022'de ihtiyacının yüzde 75'ini karşılayan Türkiye, 2026'da aynı oranı ithal edecek. İzmir'de düzenlenen 8. Ulusal Pamuk Zirvesi'nde sektörün sorunları ele alındı.

Üreticiler artan maliyetler ve düşük fiyatlar nedeniyle zarar ediyor. Pamuk destekleri fiyatın yüzde 30'undan yüzde 5'ine düştü. Kooperatifçiliğin yeniden etkin hale getirilmesi gerekiyor. İthalatın büyük kısmı Brezilya ve ABD'den yapılırken, karbon ayak izi artıyor ve AB'nin sınırda karbon vergisi Türkiye'yi olumsuz etkileyebilir.

Türkiye, GDO'suz pamuk üretimiyle dünyada ayrışıyor. Ancak üretim azalırken, tekstil sektörünün hammadde ihtiyacı ithalatla karşılanıyor. 2026'da lif pamuk üretiminin 400 bin tona düşmesi bekleniyor.