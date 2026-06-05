Türkiye 2040\'da Sigarasız Ülke Olacak

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, "2040'dan sonra Türkiye'nin sigara satışının olmadığı bir ülke olmasını arzu ediyoruz. Amacımız sağlıklı yaşam düzeylerini artırmak." dedi.

Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde, Valilik ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğiyle Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği tarafından bir otelde düzenlenen ve 3 Haziran'da başlayan, 7 Haziran'a kadar sürecek "Ulusal Tütün Kontrolü Kongresi" dolayısıyla tören düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Birinci, törende yaptığı konuşmada, tütün endüstrisinin geçmişte sigarayı farklı yöntemlerle pazarladığını, bugün ise "daha az zararlı" ve "zararı azaltılmış" gibi ifadelerle benzer bir yaklaşımı sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin tütünle mücadelede önemli adımlar attığını belirten Birinci, Dünya Sağlık Örgütünün tütün kontrolüne yönelik politikalarının tüm unsurlarını uygulayan ülkelerden biri olduğunu bildirdi.

Sağlık alanında son yıllarda önemli yatırımlar yapıldığını ifade eden Birinci, şunları kaydetti:

"Çok inanılmaz regülasyonlar yapmış bir ülkeyiz ama hala başaramadığımız bir tabloyla karşı karşıyayız ve ciddi zorluklara düşüyoruz. Son 20 yılda bu ülkede 100 yılda yapılmış hastane kapasitesinin yüzde 50 fazlası yapılmış. Yani 1,5 katı kadar fazlası. Aslında 3 katı daha fazla hastane alt yapısı yapılmış. Teknoloji açısından baktığınızda dünyanın en iyi teknolojisi Türkiye'de. Sanki yeniden kurulmuş bir ülkenin yeniden kurgulanmış bir sağlık sistemi gibi değerlendirebilirsiniz. Bu kadar büyük bir alt yapı ve bu teknolojik dönüşüm var. Dünyadaki en iyi alt yapıya sahibiz. Hastanelerimizin yaşı 50 yaşından 13 yaşına düşmüş. Buna rağmen başaramadığımız alanlardan biri sigara."

"Sağlık maliyetleri inanılmaz derecede artıyor ve en baş sebeplerinden biri de sigara"

Sağlık maliyetlerinin giderek arttığını vurgulayan Birinci, "Sağlık maliyetleri inanılmaz derecede artıyor ve en baş sebeplerinden biri de sigara. Kronik hastalıklar artıyor. Yaşlı nüfus ciddi düzeyde artıyor. Önümüzdeki 15 yılda Türkiye'deki 65 yaş nüfusu iki katına çıkacak ve 65 yaş nüfusunun yüzde 50'sinden fazlasında dörtten fazla kronik hastalık bulunacak." dedi.

Sigaraya başlamayı önlemeye yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade eden Birinci, farkındalık ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu tarafından çeşitli politikalar geliştirildiğini anlattı.

Türkiye'de her yıl yaklaşık 125 bin kişinin sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Birinci, şunları aktardı:

"Her beş kişiden biri hiçbir suçu olmadığı halde içenler yüzünden ölüyor. İçtiğimiz ortamları doğru seçmediğimiz ya da etrafımızda masum insanlara verdiğimiz zararı ölçmek açısından istatistiğin yıkıcı gücünü kullanmak istiyoruz. Pasif etkenin önlenmesi için dumansız hava sahası denetimi için ihbar ve çapraz denetimlerine bakıyoruz. Ama teknoloji o kadar gelişmiş ki ekipler oraya gidene kadar ortamdaki bütün unsurları ortadan kaldırıyorlar. Sigarayı bırakma destek hatları çok etkin bir şekilde çalışıyor. Artık Türkiye'de sigara bırakmaya yönelik kullanılacak ilaçlardan neredeyse vatandaşımıza ücretsiz sunmadığımız ilaç kalmadı."

"Sigara paketlerini standart hale getirmeyi planlıyoruz"

Tütünle mücadelede yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Birinci, "Bundan sonra sigara artık kapalı dolapta ve insanların görmediği, görmeyeceği ortamlarda sunulacak. Japonya'daki gibi kimlikli sigara verilmesine yönelik hazırlıklar yapıyoruz. İnşallah bunu başaracağız. Sigarada daha az zararlı görüntüsü vermek için ince, silik ve daha az tütün kavramlarıyla özellikle kadınları hedef alan yaklaşımların önüne geçmek adına sigara paketlerini standart hale getirmeyi planlıyoruz. 2040'dan sonra Türkiye'nin sigara satışının olmadığı bir ülke olmasını arzu ediyoruz. Amacımız sağlıklı yaşam düzeylerini artırmak."

Sağlık kurumları ve kamu kurumlarının açık alanlarında da tütün kullanımına yönelik yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını belirten Birinci, çocuk oyun alanları, parklar ve yürüyüş yollarında sigara kullanımının yasaklanmasını arzu ettiklerini ifade etti.

"Gençler ve eğitim alanında bir mücadele vermenin gerekli olduğunu düşünüyoruz"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın da kongrenin amacının bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti.

Sigara bağımlılığının önlenmesinde gençlere yönelik çalışmaların önemine dikkati çeken Aydın, şöyle konuştu:

"Buradaki öznenin ortaya koyduğu nokta, biz başlanmış olan bir alışkanlığı vazgeçirtme zorluğunun yanında alışkanlığın oluşmaması adına özellikle gençler ve eğitim alanında bir mücadele vermenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Dumansız üniversite felsefesini ve belgesini almış üniversitelerinin herhangi bir yerinde tütün ürünleri kullanılmıyor. Bunu bütün üniversitelere, Türkiye'deki 208 üniversiteye, bu 208 üniversitenin bütün kampüslerine yayma arzusu içerisindeyiz. Kısacası evlatlarımıza şunu söylememizde yarar var. Bağımlılık keyifle başlanabilir ama ölümle sonuçlanabilen bir durumdur. Tüm bağımlılıklar için bu geçerlidir."

Sağlığı Geliştirme ve Sigara ile Mücadele Derneği Başkanı Yasemin Açık da programda bir konuşma yaptı.

Programa, Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 300'ü aşkın bilim insanı ve davetliler katıldı.