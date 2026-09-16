Türkiye 2050'ye kadar en az 20 gigavat nükleer kapasiteye ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika
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Türkiye 2050'ye kadar en az 20 gigavat nükleer kapasiteye ulaşmayı hedefliyor

Türkiye 2050\'ye kadar en az 20 gigavat nükleer kapasiteye ulaşmayı hedefliyor
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Genel Müdürü Salih Sarı, Viyana'daki UAEA Genel Konferansı'nda Türkiye'nin 2050'ye kadar 5 gigavatı küçük modüler reaktörlerden oluşmak üzere en az 20 gigavat nükleer güç kapasitesine ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Türkiye, 2050'ye kadar 5 gigavatı küçük modüler reaktörlerden oluşmak üzere en az 20 gigavat nükleer güç kapasitesine ulaşmayı hedefliyor.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 70. Genel Konferansı'nda, Türkiye adına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Genel Müdürü Salih Sarı konuşma yaptı.

Sarı, Türkiye'nin ulusal enerji stratejisinin sürdürülebilir kalkınma, enerji güvenliği ve 2053'te net sıfır emisyon hedefine ulaşma taahhüdü üzerine kurulduğunu belirtti.

Türkiye'nin elektrik talebinin gelecek on yıllarda önemli ölçüde artmasının beklendiğini dile getiren Sarı, bu talebin karşılanması amacıyla nükleer ve yenilenebilir enerji dahil elektrik üretim kapasitesinin çeşitlendirilerek artırıldığını söyledi.

Sarı, toplam 4,8 gigavat kapasiteye sahip Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk ünitesinin inşasının tamamlandığını ve devreye alma çalışmalarında son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Türkiye'nin bu yıl içinde nükleer enerjiden elektrik üreten ülkeler arasına katılmasını ümit ettiklerini belirten Sarı, ilave nükleer kapasiteye yönelik hazırlıkların da sürdüğünü kaydetti.

Sarı, "2050'ye kadar 5 gigavatı küçük modüler reaktörlerden oluşmak üzere en az 20 gigavat nükleer güç kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Uzun vadeli hedeflere ulaşmak için büyük ölçekli nükleer santraller ile küçük modüler reaktörler gibi ileri reaktör teknolojilerini bir araya getiren dengeli ve çeşitlendirilmiş bir portföye ihtiyaç duyulduğunu anlatan Sarı, UAEA'nın Nükleer Uyumlaştırma ve Standardizasyon Girişimi'ne özel önem verdiklerini ifade etti.

TR-2 Araştırma Reaktörü'nün lisans süreci tamamlandı

Sarı, Türkiye'nin nükleer bilim kapasitesini barışçıl amaçlarla güçlendirme çalışmaları kapsamında, TR-2 Araştırma Reaktörü'nün lisans sürecinin Ağustos 2026'da başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Bu gelişme ve UAEA'nın süregelen desteğiyle Türkiye'nin reaktörü araştırma, eğitim ve nükleer alanda insan kaynağının geliştirilmesi amacıyla daha etkin kullanabilecek konuma geldiğini belirten Sarı, nükleer bilim ve teknolojiden gıda güvenliği, tarım, sanayi, su yönetimi, sağlık ve çevrenin korunması alanlarında da yararlanıldığını söyledi.

Türkiye, "Rays of Hope" girişimine katkı sağlıyor

Sarı, Türkiye'nin UAEA'nın kanserle mücadeleyi amaçlayan "Rays of Hope" girişimine aktif katkı sağladığını belirtti.

Ege Üniversitesinin bölgede söz konusu girişimin "Destek Merkezi" olarak faaliyet gösterdiğini hatırlatan Sarı, üniversitenin klinik, eğitim ve araştırma altyapısıyla radyasyonun tıpta kullanımı, tanısal görüntüleme ve nükleer tıp eğitimi alanlarında bölgesel kapasitenin güçlendirilmesine katkı sunduğunu kaydetti.

Sarı, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağını anımsatarak, nükleer enerjinin, enerji güvenliği, karbonsuzlaşma ve sürdürülebilir kalkınmaya katkısını gündeme getirmeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye 2050'ye kadar en az 20 gigavat nükleer kapasiteye ulaşmayı hedefliyor - Son Dakika

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