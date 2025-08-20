Türkiye-AB İlişkileri: Stratejik Ortaklık Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye-AB İlişkileri: Stratejik Ortaklık Vurgusu

20.08.2025 15:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Egemen Bağış, Türkiye'nin AB için kritik rolünü ve stratejik işbirliğini vurguladı.

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, Avrupa Birliği'nin (AB) birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını belirterek, Türkiye'nin neredeyse her alanda benzersiz bilgi ve deneyime sahip olduğuna dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Düzeyli Danışma Konseyi Üyeliği görevini de sürdüren Bağış, Belgrad merkezli Uluslararası İlişkiler ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi tarafından yayımlanan "Horizons" adlı dergide "Kıta Yol Ayrımında: Türkiye'nin Rolü Neden Elzem?" başlıklı makale kaleme aldı.

Bağış, makalede Türkiye'nin dış politika başlıklarında AB için önemini anlattı.

Avrupa'nın, tarihinde çok sayıda savaş yaşamış ancak barışa son derece bağlı bir kıta olduğuna dikkati çeken Bağış, Türkiye'nin Avrupa ile "stratejik ortak" konumunda olduğunu vurguladı.

Bağış, Türkiye'nin dünyanın en kritik jeopolitik alanlarından bazılarının kesişim noktasında yer aldığına işaret ederek, "AB'nin, bugün karşı karşıya olduğu zorlukların boyutunu bir düşünün. Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki insani felaket ve Suriye'de devam eden istikrarsızlık, AB'nin, kararlı bir şekilde harekete geçme kapasitesinin sınırlı olduğunu ortaya koyuyor. AB, bu alanların hiçbirinde tek başına hareket edemez ve neredeyse hepsinde Türkiye, benzersiz bir bilgi ve deneyime sahip." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 70 yıldan fazladır NATO'nun güçlü müttefiki olarak önemli katkılar sağladığını vurgulayan Bağış, istihbarat ağları, terörle mücadele deneyimi ve bölgesel ilişkileriyle de AB'nin yaklaşımını reaktif olmaktan proaktif hale getirmede kilit ortak olduğunun altını çizdi.

"Türkiye, köprüler kurmakta eşsiz bir fırsat sunmakta"

Bağış, güven ve planlama üzerine kurulu Türkiye-AB ittifakının krizleri daha da büyümeden önleyebileceğini ifade ederek, "Hızla artan risk dünyasında dayanıklılık sadece savunmayla ilgili değil öngörüyle de ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sıklıkla "medeniyetler arasında köprü" şeklinde tanımlandığını belirten Bağış, "Türkiye'nin Müslüman dünyasındaki kültürel bağları, AB'ye güvenilirliğinin sıklıkla sorgulandığı bölgelerle köprüler kurması için eşsiz bir fırsat sunmakta." görüşünü paylaştı.

Bağış, Türkiye'nin ekonomik işbirliği noktasında AB ile oldukça iyi ilişkilere sahip olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin göç konusunda da çok az ülkenin omuzlayabileceği yükün altına girdiğini anımsattı.

AB genişlemesinin önemli bir husus olduğunu belirten Bağış, makalesini şöyle tamamladı:

"İşbirliği, stratejik öngörü ve karşılıklı saygı temelleri etrafında birleşerek Türkiye ve AB, dönüştürücü bir ortaklık oluşturabilir. Birlikte yalnızca coğrafi bir kavram veya ticaret bloku değil gerçek bir jeopolitik güç olabilir."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Dış Politika, Egemen Bağış, Güvenlik, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye-AB İlişkileri: Stratejik Ortaklık Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Güle güle Ahmed Kutucu Süper Lig ekibine hayırlı olsun Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye’de açım diyen yalan söylüyor İnşaat işçisinin ekonomi yorumu olay oldu: Türkiye'de açım diyen yalan söylüyor
Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti Şaman ayini için evinde keçi ve horoz kesti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan “Beyaz Toros“ açıklaması TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan "Beyaz Toros" açıklaması
Nijerya’da camiye silahlı saldırı: 13 ölü Nijerya'da camiye silahlı saldırı: 13 ölü
Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman’a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz Oktay Saral, isim vermeden Cem Duman'a yüklendi: Bu dava sizin şahsi hesaplarınıza sığmaz
Bakan Fidan’dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır Bakan Fidan'dan Ukrayna için diplomasi trafiği: Türkiye barış için desteğe hazır
Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler’in başını yaktı Beşiktaş maçındaki yanlış karar, Halil Umut Meler'in başını yaktı

14:41
İçişleri Bakanlığı: Suriye’ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
İçişleri Bakanlığı: Suriye'ye sadece pasaportla giriş yapabilecek
14:53
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Mustafa Destici devreye girdi: İşte memurlar için hükümete önerdiği zam teklifi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 15:25:25. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye-AB İlişkileri: Stratejik Ortaklık Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.