Türkiye-AB İlişkileri: Stratejik Ortaklık Vurgusu

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Büyükelçi Egemen Bağış, Avrupa Birliği'nin (AB) birçok zorlukla karşı karşıya kaldığını belirterek, Türkiye'nin neredeyse her alanda benzersiz bilgi ve deneyime sahip olduğuna dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Yüksek Düzeyli Danışma Konseyi Üyeliği görevini de sürdüren Bağış, Belgrad merkezli Uluslararası İlişkiler ve Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi tarafından yayımlanan "Horizons" adlı dergide "Kıta Yol Ayrımında: Türkiye'nin Rolü Neden Elzem?" başlıklı makale kaleme aldı.

Bağış, makalede Türkiye'nin dış politika başlıklarında AB için önemini anlattı.

Avrupa'nın, tarihinde çok sayıda savaş yaşamış ancak barışa son derece bağlı bir kıta olduğuna dikkati çeken Bağış, Türkiye'nin Avrupa ile "stratejik ortak" konumunda olduğunu vurguladı.

Bağış, Türkiye'nin dünyanın en kritik jeopolitik alanlarından bazılarının kesişim noktasında yer aldığına işaret ederek, "AB'nin, bugün karşı karşıya olduğu zorlukların boyutunu bir düşünün. Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki insani felaket ve Suriye'de devam eden istikrarsızlık, AB'nin, kararlı bir şekilde harekete geçme kapasitesinin sınırlı olduğunu ortaya koyuyor. AB, bu alanların hiçbirinde tek başına hareket edemez ve neredeyse hepsinde Türkiye, benzersiz bir bilgi ve deneyime sahip." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 70 yıldan fazladır NATO'nun güçlü müttefiki olarak önemli katkılar sağladığını vurgulayan Bağış, istihbarat ağları, terörle mücadele deneyimi ve bölgesel ilişkileriyle de AB'nin yaklaşımını reaktif olmaktan proaktif hale getirmede kilit ortak olduğunun altını çizdi.

"Türkiye, köprüler kurmakta eşsiz bir fırsat sunmakta"

Bağış, güven ve planlama üzerine kurulu Türkiye-AB ittifakının krizleri daha da büyümeden önleyebileceğini ifade ederek, "Hızla artan risk dünyasında dayanıklılık sadece savunmayla ilgili değil öngörüyle de ilgilidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin sıklıkla "medeniyetler arasında köprü" şeklinde tanımlandığını belirten Bağış, "Türkiye'nin Müslüman dünyasındaki kültürel bağları, AB'ye güvenilirliğinin sıklıkla sorgulandığı bölgelerle köprüler kurması için eşsiz bir fırsat sunmakta." görüşünü paylaştı.

Bağış, Türkiye'nin ekonomik işbirliği noktasında AB ile oldukça iyi ilişkilere sahip olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin göç konusunda da çok az ülkenin omuzlayabileceği yükün altına girdiğini anımsattı.

AB genişlemesinin önemli bir husus olduğunu belirten Bağış, makalesini şöyle tamamladı:

"İşbirliği, stratejik öngörü ve karşılıklı saygı temelleri etrafında birleşerek Türkiye ve AB, dönüştürücü bir ortaklık oluşturabilir. Birlikte yalnızca coğrafi bir kavram veya ticaret bloku değil gerçek bir jeopolitik güç olabilir."