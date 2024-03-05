Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Diyaloğu Üçüncü Toplantısı Washington'da Yapılacak - Son Dakika
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Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Diyaloğu Üçüncü Toplantısı Washington'da Yapılacak

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Diyaloğu'nun üçüncü toplantısının 7-8 Mart 2024'te Washington'da yapılacağını açıkladı. Toplantıda pozitif gündem ve işbirliği konularının ele alınacağı belirtilirken, Türkiye-ABD ilişkileri, ekonomik ilişkiler, Ukrayna, Güney Kafkasya ve Orta Doğu'daki son gelişmeler gibi konuların da görüşüleceği ifade edildi. Ayrıca, toplantıda LNG sıvı doğal gaz ihracatının artırılması, nükleer teknoloji ve işbirliği konularında yeni anlaşmaların yapılacağı da belirtildi. Haberde ayrıca, Türk ve Amerikan halkı arasındaki ilişkilerin önemi, terörle mücadeledeki işbirliği ve savunma ilişkilerindeki dönüşüm konularına da değinildi.

05.03.2024 13:09  Güncelleme: 13:12
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MELİS YILDIRIM

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, 7-8 Mart 2024'te Washington'da yapılacak Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Diyaloğu'nun üçüncü toplantısına ilişkin; "Toplantıda pozitif gündemimiz olacak. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz ve buna daha fazla katkı sunmamız gerekiyor" dedi. Yetkili ayrıca, "ABD'nin Suriye politikasında bir değişiklik yok. IŞİD ile mücadele stratejimizde de bir değişiklik söz konusu değil. Biz pozisyonlarımızı net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Ele alınması gereken önemli bir konu. Bu konuda diyalog ve çalışmaların devam etmesi, birbirimizi daha iyi anlamamız ve yapıcı olmamız gerekiyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın katılımıyla Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Diyaloğu'nun bakanlar düzeyindeki üçüncü toplantısı 7-8 Mart 2024'te Washington'da yapılacak. Türkiye-ABD ilişkileri ile Stratejik Mekanizma Diyaloğu Toplantısı'na ilişkin görüşlerini belirten ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre; önceki toplantılarda tesis edilen çalışma grupları, ekonomik ilişkiler, Ukrayna, Güney Kafkasya ve Orta Doğu'daki son gelişmeler ele alınacak. Yetkili, "Toplantıda pozitif gündemimiz olacak. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz ve buna daha fazla katkı sunmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin 2003 yılından bu yana Türkiye'de en büyük ikinci yatırımcı pozisyonunda olduğunu beliren ABD'li diplomat, "Bu mekanizmanın ticaret alanındaki engellerin kaldırılması ve daha fazla ilave yatırımın gelmesine vesile olmasını diliyorum. Hem ABD hem Türkiye'deki işletmelerin bu diyaloğa katılması son derece önemli" dedi.

ABD'den Türkiye'ye LNG sıvı doğal gaz ihracatının arttırılması, Türkiye'de nükleer teknolojinin geliştirilmesi ve nükleer alanında işbirliğinin görüşüleceği toplantıda yatırım ve finansman konularında yeni işbirliği anlaşmalarının yapılacağı da kaydedildi.

"2021'DEN BU YANA 62 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE ESER İADESİ YAPILDI"

Türk ve Amerikan halkı arasındaki ilişkilerin önemine değinen diplomat, eğitim ve akademik değişim programları kapsamında 6 bin 500'den fazla bursiyerin eğitim aldığına dikkat çekti. Yetkili, kültür alanındaki işbirliğine dair, "2021'den bu yana ABD 79 tane Türkiye'ye ait eseri iade etmiş bulunuyor. 2021'den bu yana 62 milyon dolarlık değere sahip eser iadesi yapıldı" bilgisini paylaştı.

"IŞİD İLE MÜCADELEDE SON DERECE KARARLIYIZ"

Terörle mücadeleye ilişkin Türk muhatapları ile üst düzey diyalog içinde olduklarını belirten Bakanlık yetkilisi, bu konuda Türkiye ile işbirliğinin önemsendiğini ifade etti. Yetkili devamında şu değerlendirmeyi yaptı:

"IŞİD ile mücadeleyi devam ettirme konusunda son derece kararlıyız, Suriye'de, Irak'ta. Teröristlerin sayısının azaltılması ve ortadan kaldırılması için olduğunu görüyoruz. 5 binden fazla teröristin gözaltında bulunduğunu biliyoruz. Bu konuda açıkça fikrimizi ortaya koymaya devam edeceğiz."

"SURİYE'NİN GÜVENLİĞİNİ ÖNEMSİYORUZ"

Toplantıda ABD'nin Suriye politikasının da gündeme geleceğini ifade eden yetkili, "PKK'yı da biz kesinlikle terör örgütü olarak görüyoruz. Terörle mücadele konusunu önemsiyoruz. Suriye'deki ikili meseleleri de ele alacağız" diye konuştu. Yetkili, ABD'nin Suriye politikası hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

"ABD'nin Suriye politikasında bir değişiklik yok. IŞİD ile mücadele stratejimizde de bir değişiklik söz konusu değil. Biz pozisyonlarımızı net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Ele alınması gereken önemli bir konu. Bu konuda diyalog ve çalışmaların devam etmesi, birbirimizi daha iyi anlamamız ve yapıcı olmamız gerekiyor. Güvenlik konusunu, Suriye'nin güvenliği konusunu son derece önemsiyoruz. Türkiye'nin bakış açısının da PKK öncelikli olmasını anlıyoruz. IŞİD'in de son derece önemli bir mesele olduğunu görmekteyiz. Türk halkının birçok terör saldırısına maruz kaldığını biliyoruz. Bu konu önemli bir konu."

"SAVUNMA İLİŞKİLERİNDEKİ DÖNÜŞÜM STRATEJİK FIRSATLAR SAĞLADI"

Türkiye'nin 40 adet F-16 Blok-70 tedariki ile 79 adet F-16 uçağının Viper modernizasyon talebine ve F-35 konusunda ABD'nin tutumunda bir değişiklik olup olmadığı hususunda ise ABD'li diplomat, şöyle konuştu:

"F-16 son derece önemli ve büyük bir ekonomik fırsat sağlıyor. Savunma işbirliği, NATO'nun güçlenmesi, müşterek hareket edebilmemiz ve kolektif ortak güvenliğimiz açısından çok önemli. Türkiye-Amerika savunma ilişkilerindeki dönüşüm bize hem stratejik fırsatlar hem de stratejik güçlüklerin de üstesinden gelen bir yaklaşım sağladı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma Diyaloğu Üçüncü Toplantısı Washington'da Yapılacak - Son Dakika

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