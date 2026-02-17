Türkiye, Afrika Boynuzu'nda barış ve istikrara destek veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Türkiye, Afrika Boynuzu'nda barış ve istikrara destek veriyor

17.02.2026 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya'ya ziyaretinin, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'nda saha gerçekliği, diplomatik denge, kapasite inşası üçlüsü üzerinden kurduğu ortaklık hattını güçlendirmesi...

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Araştırmacısı Dr. Tunç Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya'ya ziyaretinin, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'nda saha gerçekliği, diplomatik denge, kapasite inşası üçlüsü üzerinden kurduğu ortaklık hattını güçlendirmesi bakımından önem taşıdığını vurguladı.

"Politikadan Pratiğe Türkiye Afrika İlişkileri" kitabının yazarı akademisyen Demirtaş, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Etiyopya'ya yapacağı ziyareti ve Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ilişkileri değerlendirdi."

Demirtaş, Afrika Boynuzu'nun kilit ülkelerinden Etiyopya ile temasların üst düzeyde sürdürülmesinin, Türkiye'nin bölgede yalnızca ikili ilişkileri büyüten değil, aynı zamanda istikrarı destekleyen ve ekonomik-güvenlik başlıklarını birlikte ele alan yaklaşımı benimsediğini gösterdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Etiyopya'ya yapacağı ziyaretin, Türkiye'nin Afrika Boynuzu'nda saha gerçekliği, diplomatik denge, kapasite inşası üçlüsü üzerinden kurduğu ortaklık hattını güçlendirmesi bakımından önem taşıdığının altını çizen Demirtaş, bu nedenle temasın, Türkiye-Afrika ilişkilerinin geldiği noktayı ve bundan sonra hangi derinlikte ilerleyebileceğini gösteren stratejik bir eşik niteliğinde olduğunu ifade etti.

Tunç Demirtaş, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerinin, son 15 yılda ziyaret diplomasisinin ötesine geçerek sahada kurumsallaşan bir ortaklık modeline dönüştüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu dönüşümün temelinde, kıtayı ticari bir pazar ya da geçici bir gündem olmanın ötesinde uzun vadeli istikrar, kalkınma ve karşılıklı fayda ekseninde stratejik bir ortaklık alanı olarak okuma iradesi bulunuyor. Bugün gelinen noktada Türkiye'nin Afrika gündemi, insani diplomasi, kalkınma projeleri, eğitim-kültür işbirlikleri ve güvenlik kapasite inşasını aynı çerçevede buluşturan çok katmanlı bir hat üzerinde ilerliyor."

"Türkiye, kriz anlarında görünen değil, krizleri azaltmayı hedefleyen bir ortak"

Türkiye'nin Afrika'da kriz anlarında görünen aktör olmaktan ziyade, krizleri azaltmayı hedefleyen kurumsal kapasiteye yatırım yapan bir ortak olduğunu dile getiren Demirtaş, sağlık altyapısından eğitime, afet yönetiminden kamu kapasitesinin güçlendirilmesine uzanan geniş yelpazenin Ankara'nın ilişkiyi sahada kalıcı etki oluşturacak mekanizmalar üzerinden kurduğunu gösterdiğini söyledi.

Türkiye-Afrika ilişkilerinde Somali'nin özel bir yerde durduğunun altını çizen Demirtaş, "2011'deki kritik ziyaret, Türkiye'nin Afrika'da sahici bir ortak olarak konumlanmasının sembolüydü ancak asıl belirleyici olan, bu sembolün zaman içinde kurumsal bir ilişki mimarisine dönüşmesiydi." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, bugün Somali'nin, Türkiye'nin insani yardım ile kalkınma perspektifini, güvenlik kapasite inşası ile devlet kurumsallaşmasını aynı çizgide birleştirebildiğini ortaya koyan en görünür örneklerden biri olarak öne çıktığını aktardı.

Somali'nin sorunlarının tamamen geride kaldığını söylemenin gerçekçi olmadığını dile getiren Demirtaş, ülkenin sürekli kriz imajından yeniden inşa ve uluslararası konumlanma eksenine doğru ilerlemesinin, Türkiye'nin sahadaki katkısını daha anlamlı hale getirdiğini belirtti.

Dr. Demirtaş, "Bu nedenle Somali, Türkiye-Afrika ilişkilerinde hem sembolik hem de pratik düzeyde bir model ülke işlevi görüyor." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin Afrika'daki farkını görünür kılan bir diğer boyutun, çatışma ve istikrarsızlık süreçlerinde izlediği çok yönlü tutum olduğuna dikkati çeken Demirtaş, Sudan dosyasının, Türkiye'nin insani refleksle birlikte diplomatik zemin oluşturmaya dönük temaslarla da sahada bir aktör olabildiğini gösterdiğini anlattı.

"Türkiye'nin Afrika'daki ilişkilerinin kalıcılığını besleyen unsurlardan biri, kültürel ve insani diplomasinin sürekliliği"

Burada öne çıkan meselenin, Türkiye'nin kriz yönetimini barış ve istikrar arayışına bağlayan siyasal-diplomatik hat kurması olduğuna değinen Demirtaş, şunları kaydetti:

"Benzer şekilde Sahel kuşağında yaşanan stratejik dönüşüm, Türkiye'nin askeri diplomasi ve savunma sanayi işbirlikleri üzerinden kapasite artırma yaklaşımını daha görünür kılıyor. Nijer, Mali ve Burkina Faso örneklerinde dikkati çeken nokta ilişkiyi yalnızca ekipman/tedarik başlığına sıkıştırmadan, eğitim, bakım-idame, kurumsal koordinasyon ve yerel kapasitenin sürdürülebilirliği gibi alanlara yayabilen bir çerçeve kurma arayışıdır. Bu yaklaşım, dışarıdan dayatılan güvenlik çözümlerinden ziyade, yerel aktörlerin kendi ayakları üzerinde durabildiği bir kapasite inşasına işaret etmektedir."

Demirtaş, Türkiye'nin Afrika'daki ilişkilerinin kalıcılığını besleyen unsurlardan birinin kültürel ve insani diplomasinin sürekliliği olduğuna işaret ederek, bu çerçevede yürütülen insani ve kültürel girişimlerin, Türkiye'nin stratejik çıkar diliyle ve toplumsal bağ, dayanışma, kültürel temas üzerinden de etki üretebildiğini gösterdiğini vurguladı.

Demirtaş, "Yumuşak güç unsurlarının sahada görünür olması, ortaklık algısını güçlendirirken, Türkiye'nin Afrika'daki diplomatik varlığını da daha meşru ve daha sürdürülebilir bir zemine taşıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı, Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya, Ekonomi, Siyaset, Türkiye, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye, Afrika Boynuzu'nda barış ve istikrara destek veriyor - Son Dakika

Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Sigaraya dev zam Sigaraya dev zam
Amedspor’dan Volkan Demirel bombası Amedspor'dan Volkan Demirel bombası
Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı Lvbel C5, şov yapacağım derken abarttı
Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, aşklarını sosyal medyada ilan etti
Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın Hesaplarından çıkan para inanılmaz Masaj salonu görünümlü fuhuş ağına baskın! Hesaplarından çıkan para inanılmaz
Hatay’da sahte reçete çetesi çökertildi Hatay'da sahte reçete çetesi çökertildi
Cumhuriyet altınında bir ilk Son bir yılın zirvesine çıktı Cumhuriyet altınında bir ilk! Son bir yılın zirvesine çıktı
Bir babaya bu yapılır mı Görüntüye tepki yağıyor Bir babaya bu yapılır mı? Görüntüye tepki yağıyor
Dünya Netanyahu’nun bu görüntülerini konuşuyor Dünya Netanyahu'nun bu görüntülerini konuşuyor

13:46
Osimhen’den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
Osimhen'den ortalığı yıkan açıklamalar: Bana köpek gibi davrandılar
13:28
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı Ahmet Çakar delirdi
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
13:24
Fatih Terim’den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
Fatih Terim'den Galatasaray taraftarını mest eden sözler
13:06
Orkun Kökçü Benfica’yı pişman etti
Orkun Kökçü Benfica'yı pişman etti
12:48
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Ünlü boksör Adem Kılıçcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
12:30
14 yaşındaki Melisa’yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar
14 yaşındaki Melisa'yı kaçırıp başlık parası teklif ettiler: Hangi baba kızını satar!
12:22
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı Trump sürprizi
ABD ve İran müzakerelerinin ikinci turu başladı! Trump sürprizi
12:20
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
Akın Gürlek, 4 meslek grubuna videolu mesaj gönderdi
11:44
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
Yeni dalgadan çarpıcı detaylar! Son zamanlarda yükselişe geçen markanın sahipleri de gözaltında
11:42
Beştepe’den çarpıcı “Umut Hakkı“ çıkışı Öcalan için tek yol var
Beştepe'den çarpıcı "Umut Hakkı" çıkışı! Öcalan için tek yol var
11:21
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen’in acı sonu
Sanal oyundaki görevi yerine getiren 13 yaşındaki Eymen'in acı sonu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 13:56:50. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye, Afrika Boynuzu'nda barış ve istikrara destek veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.